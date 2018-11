Puissante mobilisation en faveur de Mamadouba Bangoura, maire de Kindia : ‘’j’avais gagné mais on a volé ma victoire’’

C’est en face de la commune urbaine de Kindia que plusieurs citoyens se sont réunis samedi 03 octobre 2018 pour manifester leur joie à l’égard du maire élu à la tête de la commune urbaine de Kindia, Elhadj Mamadouba Bangoura.

Depuis son élection le dimanche dernier à la tête de la commune urbaine de Kindia, hormis son discours d’installation, c’est ce samedi que le maire Mamadouba Bangoura c’est enfin adressé à la population de Kindia puissamment mobilisée.

Sous la présence des autorités locales ainsi que le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Cheick Taliby Sylla le maire Mamadouba Bangoura s’est réjoui de la forte mobilisation et a rappelé son parcours pour la mairie de Kindia.

« Je remercie la population de Kindia pour cette forte mobilisation, je remercie le président Alpha Condé, son ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Bouréma Condé ainsi que toutes les autorités de Kindia sans oublier le ministre présent Cheick Taliby Sylla. J’ai déposé ma candidature depuis trop longtemps à Kindia. Cette mairie a été construit en 1956 par nos pères et en 1957, N’famara Keita a été installé. Après l’accession de notre pays à l’indépendance, Docteur Barry a pris le flambeau puis Midiaou Diallo, après vient le tour de Sy Savané Badara avant que ce dernier ne laisse à Sambégou. C’est à ce moment que les sages de Kindia m’ont dit de déposer ma candidature pour Kindia. Ce qui s’est passé avant ce jour Kindia le sait. Après un vote à Kindia ici j’avais gagné mais on a volé ma victoire pour confier à quelqu’un d’autres de diriger la mairie de Kindia pendant deux ans de plus. Je n’ai rien fait, suis resté patient et aujourd’hui Kindia m’a élu tout en tenant compte de ma souffrance pour que je gère la commune urbaine de Kindia mais certains disent non. Alors je remercie une fois encore la population de Kindia, pour cette sortie massive », a dit le maire élu de Kindia, tout content.

De son côté le ministre de l’Energie a livré un message de paix tout en souhaitant à la nouvelle équipe de mairie une bonne continuation dans les affaires communales.

Après la cérémonie à la commune urbaine de Kindia, les populations ainsi que les autorités ont fait le tour de la ville pour exprimer leur joie pour l’élection du candidat de l’UDG à la mairie de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623.08.09.10