QNET célèbre 20 ans d’autonomisation des entrepreneurs

1998 fut une année riche en événements. L’Europe s’est accordée sur une monnaie unique : l’euro, Microsoft est devenue officiellement la plus grande entreprise du monde et Google est née. Pendant ce temps, une autre étape importante a été franchie aux Philippines : la naissance d’une des principales sociétés de vente directe en Asie, QNET.

20 ans plus tard, QNET est devenu un acteur de premier plan dans le secteur de la vente directe, un pionnier dans l’espace e-commerce et l’une des rares entreprises asiatiques à développer une présence mondiale croissante, en particulier sur les marchés émergents qui ont récemment découvert la vente directe. Avec un portefeuille d’un produit à sa création, QNET, est devenue une entreprise spécialisée dans le mode de vie avec une large gamme de produits axés sur la santé, le bien-être et la vie holistique, avec des millions de clients heureux et satisfaits dans plus de 100 pays.

« Nous avons commencé avec un produit en 1998 et nous offrons aujourd’hui plus de 100 produits dans les catégories santé, bien-être, maison et vie, soins personnels, montres et bijoux, éducation en ligne et vacances. Nous avons des clients de la Côte d’Ivoire à l’Indonésie, du Caire à Kolkata, du Maroc à Moscou qui ont non seulement bénéficié de nos produits mais aussi de nos opportunités commerciales.

À la fin des années 90, à l’apogée de la crise de la dotcom, nos fondateurs avaient la vision de fusionner le concept de vente directe datant de plusieurs décennies avec la popularité croissante du commerce électronique. Cette stratégie a porté ses fruits et, deux décennies plus tard, nous pouvons dire avec fierté que QNet a touché des vies dans le monde entier », a déclaré le PDG Trevor Kuna.

La vente directe est une industrie mondiale florissante qui a généré 189.6 milliards USD en 2017 et concerne plus de 116 millions de personnes dans le monde. La plate-forme de commerce électronique de QNET a permis à la société de se développer de manière transparente au-delà des frontières internationales et le modèle commercial de base a permis de créer des centaines de milliers de micro-entrepreneurs, en particulier dans les économies émergentes.

QNET offre une très large gamme de produits dont les plus vendus sont notamment HomePure Nova, LifeQode, EDG3, Qafe, Amezcua Bio Disc 3, Tripsavr et qLearn. La société prévoit également de lancer une série de nouveaux produits dans le domaine de la nutrition et des biens de consommation durables pour marquer son 20e anniversaire.

Alors que le siège mondial de QNET est situé à Hong Kong, la société est présente dans près de 30 pays à travers des bureaux de représentation, des franchisés et des agences partenaires. QNET est présent en Afrique sub-Saharienne depuis 15 ans sur les marchés de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Cameroun, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et de la Tanzanie. Il a un bureau au Rwanda, un autre bureau s’ouvre à Abidjan pour l’Afrique de l’Ouest. Nous travaillons avec un réseau de milliers de distributeurs à travers la région.

« Nous sommes également sur le point d’entrer sur de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est et sur le continent africain, alors que de plus en plus de pays reconnaissent le potentiel de la vente directe et adoptent des lois ou des lignes directrices pour le réglementer. . Nous pensons que nous sommes les pionniers sur bon nombre de ces nouveaux marchés et aspirons à définir des normes professionnelles élevées pour le secteur, au point de s’auto réglementer, sur des marchés où la réglementation n’existe pas actuellement. » Selon Kuna.

QNet est membre de l’Association de vente directe de Malaisie, de Singapour, des Philippines, d’Indonésie et des Émirats arabes unis et participe activement à des parrainages sportifs dans le monde entier. Parmi les partenariats les plus importants, citons les partenariats comme entreprise de vente directe du Manchester City Football Club et du club de football féminin de Manchester City. Par ailleurs QNET est partenaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). De plus, pendant le mois du Ramadan, nous donnons aussi des dons aux communautés défavorisées en leur offrant des consommables et de l’argent. Lors du dernier Ramadan, nous avons soutenu 13 communautés. Par ailleurs, nous soutenons les jeunes étudiants moins privilégiés du Ghana avec des appareils de lecture électronique. Récemment, en Côte d’Ivoire, nous avons soutenu les efforts de la Croix-Rouge pour soulager populations affectées par les inondations meurtrières.

QNET est aussi activement impliqué dans la construction de communautés à travers le monde, à travers sa fondation. Sa mission est de promouvoir le développement stratégique et durable des communautés dans le besoin, grâce à des investissements sociaux, des collectes de fonds et des subventions, dans trois domaines prioritaires : les enfants ayant des besoins spéciaux, le développement communautaire et le bien-être communautaire.

Pour plus de détails, visitez www.qnetafrique.com

Contact média

Maxime PETI

[email protected]

+225 07054430

—-FIN—-

A Propos de QNET :

QNET est l’une des principales sociétés de vente directe en Asie, offrant une vaste gamme de produits de santé, de bien-être et de style de vie, qui permettent aux gens de mener une vie meilleure. Le modèle d’affaire de QNET, a aidé à autonomiser des millions d’entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

QNET a son siège social à Hong Kong et est présent dans plus de 25 pays à travers le monde par l’intermédiaire de filiales, de succursales, de partenariats d’agences et de franchisés.

Dans la Région Afrique Sub-Sahérienne, QNET est représentée par des agences locales au Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Benin and Guinée.

QNET est membre des associations de vente directe de Malaisie, de Singapour, des Philippines, d’Indonésie et des Emirats Arabes Unis. QNET est aussi membre, de la Hong Kong Health Food Association et de la Health Suppléments Industry Association de Singapour, entre autres.

QNET est également active dans les commandites sportives à travers le monde. L’on peut citer des partenariats importants comme celle qui fait de QNET le partenaire de vente directe du club de football de Manchester City et des Ligues des Champions de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web de QNET : www.qnetafrique.com

AW-20th Anniversary Logo (5 Languages)_Hi-Res