Qualification de la Guinée à la CAN : les feux d’artifice en l’air au stade

C’est une ambiance grandiose qui règne en ce moment au stade du 28 septembre de Conakry, après la qualification de la Guinée ce dimanche 18 Novembre à la CAN 2019 au Cameroun.

Ils sont nombreux les supporters du Syli national qui expriment à l’instant (18h30), leurs joies sur l’esplanade de ce Stade situé dans la commune de Dixinn.

Mohamed Camara, l’un d’entre eux a livré sa joie en ces termes: “je suis dépassé et très content ce soir après la qualification de la Guinée à la CAN. Cela démontre que nous avons une très bonne équipe parce que, vous avez vu comment ils ont joué contre la Côte d’ivoire ce soir. Même si on n’a pas marqué beaucoup de buts mais je pense que cette équipe ira loin. Nous sommes avec ces feux d’artifice pour exprimer notre joie durant toute la nuit parce que, nous sommes très contents.’’

Dans le même sens, cet autre supporter, drapeau en main, décoré en couleur du Syli de Guinée, s’est dit confiant quant à la détermination, selon lui, des joueurs guinéens dans la poursuite de la compétition.

‘’Moi, je m’attendais à beaucoup plus de ces joueurs aujourd’hui, même si nous sommes qualifiés mais on devrait montrer à la Côte d’ivoire qu’ici, c’est la Guinée. Nous allons continuer à soutenir ces joueurs à travers notre détermination, notre engagement car, nous sommes guinéens et nous sommes fières d’avoir une telle équipe qui fait trembler aujourd’hui beaucoup de joueurs du Continent”, indiqué Oumar Soumah

Les Guinéens et les Ivoiriens se sont séparés sur un score de 1 but partout. Le but guinéen a été marqué à la 13ème minutes par le détenteur du numéro 2 Yattara, celui des Ivoiriens est une réalisation de Jean Michael Seri à la 20ème minutes. Au Moment où nous mettions cet article en ligne (18h50), le stade est envahi par plusieurs supporters qui magnifient es qualités des joueurs guinéens.

Mohamed Cissé

