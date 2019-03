Question pour un champion : M. Sano, avez-vous envoyé des sms au chef de l’Etat ?

« Je suis très calme, c’est pourquoi je laisse les gens s’agiter, mais ils ne trompent personne. La grève des enseignants l’année dernière, il y avait quelque chose derrière. C’était des gens qui pensaient qu’ils peuvent renverser le gouvernement en s’appuyant sur certains militaires. En tête [Abdourahmane] Sano de la PCUD, un petit bandit comme ça-là qui exploite ses travailleurs, qui ne les paient pas. Et qui après n’a pas honte de m’écrire : « président, pardon aide-moi » (Alpha Condé)

———–

M. Abdouramane Sano a-t-il envoyé des sms au chef de l’Etat ? La question est toute simple. Le démenti aussi doit vraiment venir de l’incriminé. Pendant que le président de la PCUD était attendu dimanche soir avec une réplique à la hauteur de la grave accusation portée contre lui par le chef de l’Etat au siège du RPG, c’est une déclaration signée de la Cellule de Communication qui a été finalement brandie. Pourtant Abdourahmane Sano sait réagir et aime le micro et les médias. Les sms envoyés -s’il y a sms- c’est entre le chef de l’Etat et M. Sano. La PCUD -ni CIEPEX- en tant qu’institution ne peut répondre à cette question. M. Sano a-t-il envoyé des sms au président Alpha Condé pour lui demander de l’aide après toutes ses sorties tapageuses lors de la grève des enseignants ? Voilà une question toute simple. Même Toto sait qu’une question de cette nature se répond aisément. Les artifices ne doivent servir de fusibles. Et ce qui est intéressant dans ce jeu de ping-pong, c’est que la vérité ne peut être falsifiée. A beau vider les téléphones de MM. Condé et Sano, on n’effacera pas la mémoire des sociétés de téléphonie. Ça risque de chauffer et un pourrait passer pour un faux brave aux yeux de l’opinion. Que la vérité des sms l’emporte !!!

Noumoukè