Racket au sein du Syli : les membres statuaires de la FGF demandent des mesures à l’encontre d’Amadou Diaby

Avant le rapport de la Commission d’Ethique de la Fédération guinéenne de Football, les membres statutaires ont pris samedi le devant pour appeler à des mesures contre le délégué fédéral à la CAN Amadou Diaby, 1er vice-président de la Fédération Guinéenne de Football. Selon les signataires de cette mesure, M. Diaby est ‘’profondément mis en cause dans le réseau de racket au sein de l’équipe et contre lequel la commission d’éthique de la Fédération Guinéenne de Football a ouvert une enquête hier vendredi 19 Juillet 2019 ». Discours…

Monsieur le Président de la Fédération Guinéenne de Football

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Exécutif de la Fédération Guinéenne de Football

Messieurs les membres du Cabinet du Président de la Fédération Guinéenne de Football

Chers membre de la famille du Football Guinéen

Chers amis de la presse nationale et internationale

Mesdames et Messieurs les distingués invités

Depuis l’élimination de notre Equipe Nationale de la 32ème édition de la CAN en Egypte et le scénario de la disqualification des U-17 de la prochaine Coupe du monde prévue du 26 Octobre au 03 Novembre 2019 au Brésil ; il est clair que notre football traverse des moments difficiles, même très difficiles.

Ces événements sont malheureusement la conséquence de la malhonnêteté et de la cupidité de certains dirigeants de notre football.

C’est face à ces constats que nous, membres statutaires, avions demandé à Monsieur le Président de la Fédération Guinéenne de Football et à ses Collaborateurs du Comité Exécutif de prendre des sanctions exemplaires et des mesures à l’encontre de tous les responsables impliqués dans le fâcheux dossier des U-17 et dans le système de corruption qui mine la belle image et le fonctionnement correct de notre Association Nationale.

Les membres statutaires que nous sommes se réjouissent et félicitent Monsieur le Président de la Fédération Guinéenne de Football pour avoir bien voulu donner suite à cette demande en suspendant, le lundi 15 Juillet 2019, cinq (5) personnes reconnues coupables de la falsification des Passeports des deux joueurs dont la sélection prive notre équipe Cadette de la médaille d’argent et des phases finales d’une Coupe du monde que nous aurions pu mériter n’eut été cette honteuse tricherie et fraude finalement très coûteuses à notre Football.

Considérant que ces sanctions sont à titre conservatoire, nous souhaitons vivement qu’au cas où le TAS venait à confirmer cette disqualification, que ces personnes soient radiées et poursuivies par nos Cours et Tribunaux.

Nous sommes également solidaires de la décision de limogeage de l’entraîneur du Syli National A, Paul Put et de tout son pléthorique et lourd Staff.

La dissolution de toutes les Commissions de Travail de la Fédération Guinéenne de Football et de l’Administration Fédérale devraient, à ce titre, impulser de profondes et solides réformes pour l’avenir.

« Mieux vaut tard que jamais » dit l’adage. Nous remercions Monsieur le Président Antonio SOUARE et le Comité Exécutif pour ces actes salvateurs qui ont pour but de débarrasser notre football des « vautours » et profiteurs venus se servir sur le dos des athlètes et vrais travailleurs dévoués du Football.

Aujourd’hui, nous pouvons crier si fort et si haut notre réjouissance et notre soutien au Président de la Fédération Guinéenne de Football et à ses Collaborateurs que le grave dysfonctionnement, la défaillance du management technique, le climat malsain ainsi que la Corruption au sein de la Fédération Guinéenne de Football ont été largement discutés et fermement condamnés par le Conseil Hebdomadaire des Ministres du Jeudi 18 Juillet 2019 suite à la Communication de Monsieur Sanoussy Bantama Sow, Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique.

Le Conseil des Ministres a également exigé que des mesures soient envisagées pour l’audit organisationnel et l’éradication de la Corruption.

Monsieur le Président, l’ancien sélectionneur National dans son rapport a nommément cité un membre du comité exécutif de la Fédération Guinéenne de Football de percevoir 10 % dans son salaire trimestriel.

Des informations dignes d’intérêts ont fait état d’un système de prostitution à l’hôtel de la délégation sportive où certains Footballeurs et responsables internaient des jeunes filles dans leurs Chambres.

Une telle pratique, il faut le reconnaître, entache irrémédiablement la performance de l’équipe.

Aussi, lors du point de Presse que vous avez animé au lendemain de l’humiliante élimination du Syli National en 8ème de finale, le 08 Juillet 2019 au Caire, vous avez fait état d’un système de racket institué au sein de l’Équipe.

Tout cela déshonore notre football et fait de lui la risée populaire.

C’est pourquoi, nous membres statutaires, nous ne comptons pas baisser les bras tant qu’un seul de ces fautifs malhonnêtes restera au sein de la Fédération Guinéenne de Football ou dans d’autres structures de gestion de notre Sport Roi.

Nous demandons au Comité Exécutif d’aller jusqu’au bout pour extirper toutes les brebis galeuses au sein de notre football.

Nous exigeons que la lumière et toute la lumière soit faite sur tous ces maux qui ont affecté la participation du Syli National à la CAN Égyptienne et que tous les responsables et coupables de cette désastreuse situation soient mis hors d’état de nuire et éloignés de notre Football.

En attendant et pour être clair et précis, nous demandons que des mesures soient prises immédiatement à l’encontre du Délégué Fédéral à la CAN Monsieur AMADOU DIABY 1er vice-président de la Fédération Guinéenne de Football profondément mis en cause dans le réseau de racket au sein de l’équipe et contre lequel la commission d’éthique de la Fédération Guinéenne de Football a ouvert une enquête hier Vendredi 19 Juillet 2019.

Pour ces motifs, nous lui retirons notre confiance et demandons sa suspension immédiate car le délit de « corruption » est sanctionné par une interdiction temporaire ou à vie d’exercer toute activité liée au football.

Monsieur le Président, le Gouvernement et le peuple de Guinée vous regardent et attendent de vous la finalisation du travail d’assainissement entamé avant votre départ pour Le Caire.

Pour terminer, Monsieur le Président, nous vous renouvelons notre soutien à vous et à votre Comité Exécutif et par la même occasion, vous dire que nous comptons sur vous dans la prise des responsabilités qui sont les vôtres pour le renouveau du Football Guinéen dans le respect des statuts de la Fédération Guinéenne de Football.

Vous pouvez donc considérer cette demande sportive de la majorité des membres statutaires qui n’a pour but que de redorer le blason de notre football terni par ces cupides dirigeants comme une validation des mesures de suspension que vous aurez à prendre dans l’intérêt exclusif de cette discipline que nous aimons tant car nous comptons également jouer notre partition.

Vive le Président Antonio SOUARE

Vive le Football Guinéen

A bas la corruption

A bas la délation et le mensonge

On vous remercie

Ampliation

Primature

Ministère en charge des Sport

Le Comité Olympique

La CAF

La FIFA

Commission d’Ethique FGF

Les membres statutaires