Rallonge de 2 ans du mandat d’Alpha Condé : Elhadj Sékhouna dément et menace de porter plainte…

Accusé d’avoir participé à une réunion avec le Mandé pour la rallonge de deux ans du mandat du président Alpha Condé, Elhadj Sékhouna Soumah, ‘’Kountigui’’ (chef coutumier) de la Basse Côte a formellement démenti ce qu’il appelle ‘’gros mensonge’’ et assuré qu’il portera plainte contre la personne qui a distillé la ‘’fausse information’’ sur la toile.

« Dites aux Guinéens d’arrêter de mentir. J’ai quitté Conakry il y a de cela 10 mois. Je n’ai pas rencontré le Mandé ni personne pour parler du président Alpha ou de mandat. Je suis là je suis malade. Dire que moi j’ai dit de rallonger le mandat du président Alpha Condé de deux ans, ils n’ont qu’à dire celui qui leur a dit ça. S’ils ne le disent pas, je vais porter plainte. Ceux qui ont dit ça ont menti.

Avant-hier, le Mandé est venu s’enquérir de mon état de santé. Mais on n’a pas parlé de mandat ni d’Alpha Condé. Si je dois parler de mandat c’est avec la Forêt, le Foutah Djallon et la Basse Guinée et après on fait appel au Mandé car c’est lui qui a pouvoir.

Vérifiez pour moi que je puisse démentir. J’ai perdu de vue Souna Yansané il y a de cela un mois. Celui qui a écrit sur Facebook a menti. (…)



Je ne suis pas un homme nouveau en Guinée. Ce que je dois faire, je dois bien regarder. Je ne me suis pas mêlé de troisième mandat car le deuxième n’est pas encore terminé. Cherchez-moi celui qui a dit ça sur Facebook, je vais porter plainte contre lui », a réagi le Kountigui qui reçoit ce dimanche Mediaguinee dans son Tanènè natal.

Yaya Dramé