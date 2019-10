Rapport sur la Gouvernance en Afrique : la Fondation Mo Ibrahim appelle à ‘’améliorer la disponibilité des données sur les pays africains’’

Dans un communiqué -dont copie a été transmise à Mediaguinee- la Fondation Mo Ibrahim a, dans son nouveau Rapport sur la Gouvernance en Afrique, appelé à « améliorer la disponibilité des données sur les pays africains si l’on veut réaliser les objectifs du développement… »

Les pays africains et leurs partenaires doivent redoubler d’efforts pour combler le « data gap » qui handicape le suivi des Objectifs de Développement durable (ODD) et de l’Agenda 2063.

Dakar et Londres, 15 octobre 2019 – Le Rapport sur la gouvernance en Afrique, publié aujourd’hui par la Fondation Mo Ibrahim, s’appuie sur les données de l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) pour apporter de nouveaux éclairages sur les progrès accomplis vers la réalisation tant de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) que des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Il met en évidence les efforts qui restent à accomplir afin d’améliorer la gouvernance en Afrique, et souligne de façon générale la nécessité urgente de combler le « data gap » sur le continent, si l’on veut être à même d’évaluer les progrès accomplis et les efforts qui restent à mettre en œuvre.

Le rapport est publié alors même que le continent s’apprête à entamer la dernière décennie de l’Agenda 2030 (ODDs) et se trouve à mi-parcours du Premier Plan décennal de Mise en œuvre de l’Agenda 2063.

L’IIAG, qui constitue l’ensemble de données le plus complet sur la gouvernance publique en Afrique, relève d’abord l’existence d’une corrélation forte entre les scores obtenus en matière de Gouvernance globale et les résultats de l’Africa SDG Index, soulignant l’importance de la gouvernance publique pour assurer un développement durable.

Le rapport met ensuite en évidence les priorités à aborder dans les différents domaines ciblés conjointement par les deux Agendas 2030 et 2063 et couverts par l’IIAG : Accès à l’éducation et éducation de qualité, Santé et nutrition, Inclusion des femmes et des jeunes, Prospérité et opportunités économiques, Sécurité, justice et institutions fortes…