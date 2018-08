Sévère réaction à la sortie de Cheikh Yérim Seck sur une candidature d’un Sénégalais parrainée par Alpha Condé

Un internaute, fin connaisseur du monde politique guinéo-sénégalais a réagi à la sortie du journaliste sénégalais Cheikh Yérim Seck qui a déclaré que l’ancien Premier ministre et candidat déclaré à la présidentielle de 2019 Hadjibou Soumaré est un « pion » d’Alpha Condé…

Le président guinéen Alpha Condé derrière la candidature d’un Sénégalais pour renverser Macky Sall en 2019 peut prêter à sourire surtout venant de Cheikh Yérim Seck connu pour ses affabulations légendaires servies aux internautes dans son défunt site, ConakryActu. Démontrer ‘’de visu et in situ’’ un malentendu, une animosité ou simplement une adversité entre Macky Sall et Alpha Condé relèverait d’une gymnastique fastidieuse d’un esprit retors.

Cela ne se vérifie ni dans les discours ni dans les faits quotidiens des deux présidents. Donc encore une fois, à Yérim Seck ses « Yérimeries. » (Affabulations)

D’ailleurs, peu importe l’époque où les générations, la nature des relations entre les peuples guinéen et sénégalais ne saurait tenir à l’humeur des dirigeants, à la diplomatie ou à des traités. Ces relations constituent un phénomène transcendantal, antérieur à toutes formes de rapports entre les deux Etats : rapports politiques, diplomatiques, économiques, sociaux, etc.

Les régimes politiques de part et d’autre disparaitront dans la nuit des temps, mais les liens sociaux des deux peuples sont à jamais établis. Jusqu’à la fin des temps.

Le Sénégal n’est pas l’Erythrée et la Guinée n’est pas l’Ethiopie. C’est pourquoi les inepties de Yérim Seck n’ont suscité ni intérêt ni émotion. Tant en Guinée, qu’au Sénégal. Par dédain.

