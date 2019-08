Reboisement à Kindia : 120 pieds de mélina plantés à Seguèyah par des jeunes activistes

A l’occasion de la campagne présidentielle de reboisement 2019, plusieurs jeunes regroupés en association se sont rendus ce mercredi 7 août, dans la forêt classée de »Kobintidé », district de Sêguêyah pour planter 120 pieds de Mélinas sur fonds propre.

Cet acte symbolique a été apprécie par le directeur régional des eaux et Forêts de Kindia. C’est à la forêt classée de l’Etat appelée ‘’Kobintidé’’ que le collectif Kania Génération pour le Progrès (KGP) s’est retrouvé pour contribuer à la restauration de l’environnement guinéen.

Pour le président de ladite initiative, Abdoulaye Camara, cet acte symbolique de reboisement a été initié depuis longtemps. « Nous sommes aujourd’hui ici pour reboiser l’un des sites de la préfecture de Kindia. Nous avons constaté la rarété des pluies dans ces dernières années et après analyse, on s’est dit alors de faire quelque chose sans attendre l’Etat. C’est pour cette raison qu’on a decidé de faire cette activitité pour que d’autres activistes puissent nous suivre dans ce même élan au lieu de laisser tout á l’Etat. Aujourd’hui, nous avons pu planter près de 120 plans de mélina. Concernant le volet de suivi, nous avions était clair avec les services des Eaux et Forêts que ce suivi sera effectué par nous-mêmes pour que ces plans plantés soient le symbole de notre union », ajoute-t-il.

Pour sa part, le chef section préfectorale des Eaux et Forêt de Kindia, Seydouba Sylla a apprécié l’initiative de ces jeunes et à invité d’autres á faire comme eux. « Nous saluons l’initiative de Kania Génération pour son courage de faire quelque chose dans le cadre de la restauration de notre environnement. Certes, ils n’ont pas été retenus parmi les 10 ONG retenues dans le cadre de l’initiative présidentielle de reboisement á Kindia. Ce qui est important, c’est marqué un acte symbolique par rapport á ce qu’on doit faire dans le cadre de la restauration de notre environnement. Donc, nous allons remonter l’information pour que cette structure soit prise en compte car, elle a prouvé son engagement sans un appui de L’Etat. Donc, nous les remercions et nous invitons d’autres aussi à faire comme eux », adit le chef section préfectorale des Eaux et Forêts de Kindia.

A rappeler que le 14 juillet dernier, une campagne de reboisement national initiée par le Président de la République a été lancée dans la cité des agrumes où 258 hectares sont à reboiser par 336 conservateurs avec 519651 plants disponibles.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10