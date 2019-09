Recensement des enseignants : ‘’ce travail a été fait par des profanes qui n’ont aucune notion éducative’’ (Kadiatou Bah du SLECG)

Le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) dirigé par Kadiatou Bah ne digère par les résultats sortis du recensement effectué par l’équipe d’Aboubacar Soumah. Dans une déclaration lue ce lundi 2 septembre, à son siège à kaloum, la secrétaire du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a soutenu que ce recensement n’a pas rempli les critères éducatifs établis. Elle a indiqué que son organisation a reçu des plaintes de nombreux enseignants qui témoignent le processus de déroulement du travail des agents recenseurs.

« Au Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, les résultats sortis de cette opération, tout a été fait pour dénuder les enseignants de toute leur dignité. Car, lorsqu’un enseignant connu, reconnu pour sa ponctualité et sa régularité en situation de classe se retrouve sur une liste dite douteuse soit 2320 cas, non recensés 6408, dossiers incomplets 1964, des enseignants qu’ils qualifient de non fonctionnaires 4848, cela est plus qu’une humiliation… »

Selon elle, « après avoir saisi et remarqué les conditions de déroulement de ce recensement, le bureau exécutif du SLECG considère que ce travail a été fait par des profanes qui n’ont aucune notion éducative. Le bureau exécutif national du SLECG considère que ce travail n’a pas répondu à la préoccupation des enseignants et chercheurs de Guinée. Qu’il a été exécuté par des profanes, ignorant tout du système éducatif guinéen et dans une procuration qui ne dit pas on nom. Qu’il a été fait à l’absence des départements de tutelle (MENA, METFPT, du Ministère de la Fonction Publique) et l’intersyndicale de l’éducation FSPE, SLECG, SNE et SNAESURES. Qu’il n’a été que l’œuvre d’un groupuscule de personnes qui ont contribué à banaliser l’éducation des enfants et occasionné les pires résultats aux examens scolaires 2017-2018 et 2018-2019 », a affirmé Kadiatou Bah.

