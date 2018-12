Domaines de l’Etat : les occupants de l’ex-usine ENTAG sommés de libérer les lieux

Préoccupé par l’occupation anarchique de certains domaines de l’Etat à Conakry et dans les grandes villes de l’intérieur du pays, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma à la tête d’une forte délégation composée de cadres de la direction générale du Patrimoine Bâti Public et du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, général Ibrahima Baldé était ce jeudi 6 décembre dans les installations de l’ancienne usine d’ENTAG, commune de Matoto.

L’objectif de ce déplacement était de signifier aux occupants illégaux de cette ancienne usine composés essentiellement de garagistes qu’ils doivent incessamment libérer les locaux pour permettre à l’Etat de viabiliser lesdits lieux pour le bonheur des populations guinéennes.

Après avoir visité ces locaux estimés à plusieurs hectares, le ministre a tenu à préciser : « Je pense que ce qui est déjà important, c’est que nous constatons l’adhésion des populations quant à la récupération des réserves foncières de l’Etat. Le Président de la République a une vocation qui consiste à récupérer les domines de l’Etat pour que l’ensemble des populations puissent en bénéficier. ENTAG, comme vous le constatez, est une zone réservée de l’Etat. Mais malheureusement, elle est empiétée par des gens qui sont venus s’installer de façon illégale. Il faut que les gens comprennent que tous les domaines appartenant à l’Etat vont être récupérés sans état d’âme. Je suis là aujourd’hui avec le Patrimoine Bâti Public et le Haut Commandant de la Gendarmerie pour expliquer à ces populations que le souci du Président de la République est que les Guinéens aient une vie décente. Donc, les domaines de l’Etat ne peuvent pas être bénéfiques à une seule personne ou à un petit groupe de personnes. Je suis heureux aujourd’hui que le message que nous venons de passer a été bien compris par ces populations ».

Poursuivant, il dira que le président Alpha Condé a de très forte ambition aujourd’hui pour que ces locaux puissent être viabilisés. « Il y a des investisseurs qui sont prêts aujourd’hui à travailler ici, on ne doit donc pas continuer à occuper ces endroits. Je pense que nous sommes là aujourd’hui pour expliquer ce qu’il y a, mais aussi récupérer cette partie qui est une réserve foncière de l’Etat », a-t-il ajouté, avant d’affirmer une nouvelle fois que ce vaste programme de récupération des domaines de l’Etat est une initiative du président Alpha Condé.

Pour sa part, le chef de quartier d’Entag Fassa, Aboubacar Sidiki Traoré s’est réjoui de la présence du ministre et sa suite, rappelant que son rôle essentiel est de sensibiliser.

« Depuis deux jours, nous sommes sur le terrain pour faire comprendre aux occupants des lieux que l’Etat a désormais besoin de son domaine. Et Dieu merci parce que nous n’avons trouvé aucune résistance de la part de ces populations qui ont bien compris nos messages. En tant que autorité locale, si l’Etat agit dans l’intérêt de la population, cela n’est qu’une satisfaction pour nous… »

Au moment où nous quittions les lieux, les occupants avaient volontairement commencé à dégager les effets pour permettre à l’Etat de faire ce qu’il veut réaliser sur ce domaine qui est resté longtemps occupé anarchiquement par des particuliers.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30