Réforme de la gouvernance sanitaire : spécialistes en santé et journalistes en discussion à Conakry 

Après trois jours de renforcement des capacités des journalistes en presse en ligne en matière de gouvernance sanitaire, les bénéficiaires ont été présentés ce mercredi 28 novembre, aux autorités du ministère de la santé dans un réceptif hôtelier de Conakry. Il était question d’échanger avec les professionnels de l’information et de la Communication sur la façon de véhiculer les messages vers les cibles qui sont les communautés.

Au sortir de la rencontre, le secrétaire général du Ministère de la Santé, Sékou Condé s’est exprimé sur la nécessité d’une communication en matière de santé publique.

‘’Nous avons voulu avoir cette séance de travail avec les communicateurs parce que dans la santé, on a besoin d’échange pour avoir un certain nombre de comportements favorables. Les structures qui sont les mieux placées sont les chargés de la communication. Si l’on veut faire passer un certain nombre de communications, si l’on veut changer les comportements, si l’on veut faire en sorte que les communautés aient une bonne connaissance, il faut passer par la communication’’, a-t-il indiqué.

Poursuivant, il est revenu sur les attentes et les l’objectif recherché après des jours de concertation avec les hommes de média.

‘’ Nos attentes sont très grandes parce qu’on se rend compte avec l’expérience de la maladie Ebola, si la composante sociale communication n’était pas présente, le mauvais comportement allait continuer à persister. Dans le cadre de la nouvelle politique de réforme, nous attendons des communicateurs un appui pour véhiculer les bons messages. Message pour le changement de comportement, message aussi vis-à-vis des professionnels de la santé pour que l’on sache que les soins ne sont pas centrés sur la personne humaine, c’est-à-dire, utiliser les moyens de communication’’, a-t-il conclu.

Mohamed Cissé

