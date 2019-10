Réintégration et protection des migrants : le Royaume-Uni au secours de la Guinée

Une table ronde regroupant différents responsables des départements ministériels, des directeurs généraux et les partenaires internationaux, évoluant dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière en Guinée s’est ouverte jeudi dans un complexe hôtelier de Conakry.

Prévue pour deux jours, c’est une table ronde sur la thématique de recherche de l’année 2018 du Département pour le Développement International du Gouvernement du Royaume-Uni qui a pour objectif de présenter les résultats de la recherche sur les causes de la migration irrégulière sous le thème ‘’ Migrer pour Réussir’’, l’analyse des trajectoires de la jeunesse guinéenne à travers l’expérience des migrants de retour.

Financée par le Royaume Uni, l’initiative est de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) qui annonce avoir enregistré plus de 25 799 migrants guinéens arrivés en Italie entre 2015 et 2018.

Ils sont une vingtaine de participants à prendre à cette table ronde sur la problématique migratoire en Guinée. C’est une deuxième table ronde qui fait suite à une première organisée le 9 août 2018 dont l’objectif avait été de réunir tous les acteurs nationaux en vue de valider les problématiques de recherche d’une analyse en lien avec la problématique migratoire en Guinée.

Selon Ali Koma, chef de département cartographie à l’institut national de la statistique estime que la deuxième table ronde consiste à faire la présentation de cette recherche.

La migration irrégulière est devenue une problématique mondiale avec des conséquences catastrophiques de perte en vies humaines. Plus de 13569 décès ont été enregistrés entre 2016 et juillet 2018 selon l’Organisation Internationale de la Migration (OIM).

Pour Ibrahima Sory Conté de l’OIM, la Guinée possède plus d’informations sur la migration.

« La Guinée possède plus d’informations sur la migration. Donc cette étude permet d’aider le gouvernement à mieux s’imprégner des données statistiques et aussi des données de la migration. Cette première recherche a pris six mois, de la conception jusqu’au niveau de la production des rapports », explique-t-il.

Ema Davis est conseillère au département pour le gouvernement du Royaume Uni qui accompagne l’État guinéen dans cette dynamique ajoute que ce projet consiste aussi à la réintégration des migrants

« Nous avons le projet d’étude du Royaume Uni pour les migrants en Guinée. Il aide les migrants dans leur réintégration en Guinée et aussi il améliore les capacités à protéger les migrants », souligne-t-elle.

À l’issue de cette table ronde, les participants devront être à mesure de comprendre le profil socio-démographique et économique des jeunes migrants ou encore connaître les causes ou les routes empruntées par les candidats à la migration irrégulière.

Maciré Camara

