Repartition des démembrements de la CENI : Cellou Baldé de l’UFDG recadre le BL de Dr Faya Millimouno

Après le partage des sièges dans les démembrements de la commission électorale nationale indépendante (CENI), l’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG) est accusée par certains partis politiques de l’opposition dont le Bloc Liberal de Dr Faya Lanssana Millimouno de prendre la part du lion dans le partage.

Interrogé sur la question ce dimanche 25 août, dans l’émission ‘’Yo Mi Wowlou’’ de la radio GPP Fm de Labé, l’honorable Cellou Baldé affirme que c’est la loi qui a été appliquée et que chaque parti politique a été servi selon son poids électorale.

« Ce n’est pas l’UFDG qui a fait le partage, c’est plutôt la loi qui a été dite conformément au article 22 et 23 sur la loi sur la CENI. Selon la loi, les partis politiques qui doivent designer ces représentants doivent avoir pris part aux trois élections à savoir les élections communales de 2018, les législatives de 2013 et l’élection présidentielle de 2015. Après identification des partis qui ont pris part à ces trois élections, le quota de chacun sera équivaux aux résultats obtenus dans ces différentes élections dans la juridiction ou le démembrement sera installé. On a travaillé conforment à la loi. Donc, après les résultats, ils (détracteurs) ont trouvé que l’UFDG conforme à son poids électoral dans ces trois élections, nous avons 66% du quota des démembrements. Quand vous prenez la mouvance, elle a environ 70% ou plus. Donc, chacun a été retenu selon son poids électoral », clarifie l’élu de Labé.

Poursuivant, Cellou Baldé soutient que le Bloc Libéral ne fait que du chantage. Néanmoins, dira-t-il, l’UFDG a octroyé certains sièges à des partis politiques de faible représentativité.

« Nous, nous sommes dits puisque nous sommes tous dans l’opposition, nous avons octroyé certains sièges aux partis communément appelés ‘’petits partis ‘’. Si vous prenez dans les 10 préfectures de la Moyenne Guinée, l’UFR n’avait pas de représentants selon les calculs. Mais aujourd’hui, elle est représentée dans les 10 préfectures, l’UDG et le Bloc Liberal ont des représentants à la CECI de Labé. C’est un nom évènement de dire qu’il (BL) est la quatrième force politique avec combien de voix ? C’est les voix que nous prenons, ce n’est pas une question de dire que je suis 5è ou 10è force. Lansana Kouyaté a participé aux trois élections, le BL n’a participé qu’aux deux élections. Maintenant, la loi dit qu’on additionne les trois résultats. C’est ceux qui font croire qu’ils respectent la loi qui violent la loi. Il y’a 200 partis politiques en Guinée, mais à la CENI nationale il n’y a que 6 partis qui sont représentés là-bas », renchérie le député uninominal de Labé, avant d’ajouter :

« Avant-hier vendredi 23 août, ils sont venus au bureau et vous savez que ce qu’ils sont en train de faire ? Lorsqu’ils ont fait leur sortie médiatique, j’ai appelé le président Cellou, il était avec Faya au FNDC, je lui ai demandé si on peut enlever les quotas du BL et les donnés à d’autres partis. Le président a demandé à Faya si on peut les enlever puisque c’est du chantage qu’ils sont en train de faire ? Et après Faya a dit au président Cellou de laisser tomber. Ils pensent que la part s’obtienne à la radio… »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

