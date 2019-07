Résultats du BEPC : Kindia fait un taux de réussite de 39,88%

Les résultats du BEPC ont été proclamés ce lundi 29 juillet 2019, sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia, le taux de réussite de cette évaluation dans la préfecture est de 39,88%.

Joint au téléphone, le Directeur Préfectoral de l’Education de Kindia, Ousmane Aïssata 1 Camara a donné les statistiques en ces termes : « Par rapport aux statistiques concernant le BEPC, en ce qui est pour la direction préfectorale de l’éducation de Kindia, nous avons enregistré les statistiques suivantes : enseignement général, nous avons 29,40%, enseignement Franco arabe 50,37% pour un taux de réussite préfectorale de 39, 88 pour cent », dit-il.

En ce qui concerne les résultats du BEPC, le directeur préfectoral de l’éducation de Kindia parle d’une satisfaction et dédie ces résultats aux acteurs de l’éducation. « J’ai n’ai pas toutes les informations sur les autres DPE de la région, mais pour le moment, Kindia tient le fanion parce que avec tel pourcentage et imaginer le taux national on est à 44, 11% et sur le plan préfectoral on est 39,88%. Vraiment je m’en réjouis et je dédie ces résultats d’abord aux cadres préfectoraux qui m’ont assisté, je dédie également ces résultats aux autorités régionales, préfectorales et communales y compris les partenaires sociaux plus particulièrement l’association des parents d’élèves. Avec cette structure, nous avons sillonné tous les centres lors de ces examens. Donc, nous dédions ces résultats à tous les acteurs de l’éducation », lâche-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional á Kindia

