Résultats des examens de sortie : Kindia fait 94,45% de réussite

Les résultats des examens de sortie de l’enseignement technique de la formation professionnelle, de l’emploi et du travail ont été proclamés et affichés ce mardi 31 juillet 2018, sur toute l’étendue du territoire national.

Dans la région administrative de Kindia, ils étaient au total mille cinq cent trente trois candidats inscrits et mille quatre cent quarante huit ont eu la moyenne dont un taux de réussite de 94, 45 pourcent. Comparativement au chiffre national, il y a eu plus de treize mille sept candidats auxquels, la région de Kindia a dû faire un succès en ayant mille quatre cent quarante huit admis.

Le directeur régional de l’enseignement technique et la formation professionnelle, de l’emploi de travail de Kindia, Mohamed Cissé se dit satisfait de ces résultats par rapport à l’année dernière. ‘’L’année dernière on avait près de 764 candidats inscrits et le taux d’admission régional était chiffré à près de 85, 34%, mais cette année l’effectif a presque doublé. Puisque on a 1533 candidats inscrits et 1448 ont décroché cet examen de sortie dont un taux de réussite de 94, 45%. Donc, c’est réconfortant et je ne peux que remercier l’ensemble des travailleurs de notre système de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Car si ce résultat à été obtenu à Kindia, c’est grâce aux efforts conjugués de tout un chacun du système’’, dira-t-il.

Au terme de ces différentes évaluations, nombreux sont des candidats qui sont passés sous le pond et d’autres ont retrouvé le sourire. Interrogé sur cet angle, le directeur régional de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et l’emploi de travail a répondu : ‘’Pour les admis, je les félicite et nous sommes avec eux et comme après la formation ils vont obtenir un diplôme qui doit pouvoir servir quelque chose, c’est la recherche de l’emploi et du travail. Pour notre département, nous avions déjà des maisons d’employabilité misent en place pour pouvoir les accompagner jusqu’à l’obtention d’un emploi digne de nom. Donc ils peuvent venir auprès de ces maisons. Du côté de ceux qui n’ont pas franchi ces examens de sortie, je ne peux que les encourager et nous serons à leur disposition l’année prochaine pour l’amélioration de leur formation afin qu’ ils puissent décrocher l’année prochaine tout en obtenant aussi leurs diplômes’’, précise -t-il

A Rappeler que ces plusieurs filières qui ont passé ces examens de sortie à savoir : les écoles en formation (sage femmes, infirmier d’Etat en laboratoire et en santé publique).

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

