Réunions du FNDC dans la salle Malick Condé : Bantama Sow interpelle Dr Ousmane Kaba

Au cours de l’assemblée générale hebdomadaire du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) de ce samedi 7 septembre, les multiples réunions du front national pour la défense de la constitution (FNDC) qui se tiennent souvent dans la salle de conférence dénommée « Malick Condé » de l’université Koffi Annan ont été condamnées.

S’exprimant sur la question, le ministre Sanoussy Bantama Sow a tenu à adresser un message au fondateur de cette université, Dr Ousmane Kaba qui, selon lui, a bien voulu donner le nom de cette salle de conférence au feu jeune-frère du président Alpha Condé.

« Je parle ici de Dr Ousmane Kaba avec beaucoup de peines parce que c’est mon frère et le frère des militants du RPG Arc-en-ciel. Je ne vais jamais le critiquer parce que j’espère qu’il reviendra à la maison. Mais le seul conseil que je lui prodigue est que la salle Malick Condé est un symbole. Symbole de l’amitié, symbole de la lutte politique et symbole de la lutte pour la démocratie. Je lui demande pour l’amitié qu’il a eu pour Malick Condé, ce qui l’a poussé à donner le nom de Malick Condé à sa salle, je lui demande de ne pas donner l’occasion à des troubadours et à des tapeurs de tabala comme les Fodé Oussou, venir dans cette salle pour salir l’image le président Alpha Condé. C’est le seul conseil que lui donne. Il peut aller partout où il veut et dire tout ce qu’il veut ou bien la moindre des choses, c’est de changer le nom de ladite salle. Malick Condé est un maître pour nous, c’est Malick qui nous a formé et nous sommes les élèves de Malick Condé. Pour nous, Malick Condé est un symbole et il a été notre professeur… »

Youssouf Keita

