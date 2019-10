Saikou Yaya : ‘’Damaro, Bouréma, Kiridi, Kassory pillent le pays pour nourrir leurs enfants à l'étranger...’’

Le secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines (UFR) de l’ancien Premier ministre Sidya Touré a accusé samedi lors de l’assemblée générale de son parti Amadou Damaro Camara, Bouréma Condé, Kiridi Bangoura et le Premier ministre Kassory Fofana de piller le pays pour nourrir les enfants à l’étranger. Extraits…

Nous constatons que le FNDC a organisé la manifestation, il n’y a eu aucune égratignure, donc les tueries sont commanditées, les tueries sont programmées. Nous avons fait le tour des gens assassinés le 14 octobre dans les familles de ceux-ci, si on vous explique la manière dont ils ont tué les enfants à domicile, vous ne pouvez pas vous arrêter. Rentrer dans les concessions des gens, des hommes que nous armons, par nos impôts, par nos taxes et je demande aux forces de défense et de sécurité d’extirper ces brebis galeuses dans leurs rangs parce qu’ils sont en train de les salir, ce sont des gens qu’on utilise pour assassiner les enfants de ce pays et on salit l’ensemble de nos soldats.

Il faudrait bien qu’ils prennent garde et qu’ils soient eux-mêmes vigilants, parce que parmi nous il y a des Guinéens patriotes, ils sont les plus nombreux mais ces délinquants que la politique est en train d’utiliser pour assassiner nos enfants dans les quartiers lors des manifestations, il faut qu’on les découvre, il faut que les forces de défense et de sécurité nous aide à les démasquer parce que sinon ils vont les salir.

Nous constatons que le gouvernement ne veut pas faire des enquêtes propres pour savoir qui a tué, mais eux qui sont du corps, ils savent pertinemment parmi eux qui sont ceux-là qui sont en train de tirer sur les enfants. Il faut qu’ils nous aident à découvrir, parce qu’eux ils ont des enfants, ils ont des femmes. Demain, ils peuvent être victimes de la même manière, il faut qu’on évite ça à notre pays. Et Alpha Condé nous accuse d’être responsables de ça mais sa responsabilité est où lui en tant que président de la République ? C’est de protéger les Guinéens, c’est de faire en sorte que celui qui tue soit arrêté mais il ne fait pas cas. Et puis il se réjouit de la mort des Guinéens ? Tu peux te réjouir de la mort de tes concitoyens ? Donc, je devais ajouter ça et vous dire que ce n’est pas fini, vous les responsables du parti en vous remerciant de vous être mobilisés pour manifester le 24 octobre (dernier). Il faut vous préparer parce que nous continuerons à manifester, il faudrait que la prochaine fois, ce soit plus important que le 24 passé.

Nous devons monter crescendo, nous devons montrer à cette minorité qui est en train de piller le pays. Je dis bien qu’Alpha Condé ne peut même pas manger trois millions par jour avec son âge, il a 81 ans. Dites-moi qu’est-ce qu’il peut acheter à 81 ans ? Il n’a plus de plaisir en réalité, sinon que de rester dans le fauteuil et dire qu’il est président de la République. Ceux qui sont autour de lui, ce sont eux qui tirent nos vies de son mandat. Ça ce sont les Damaro [président due la Majorité présidentielle], les Bouréma Condé [ministre de l’Administration du Territoire], les Kiridi Bangoura [ministre secrétaire général à la Présidence], les Kassory Fofana [Premier ministre], ce sont eux qui sont en train de piller le pays pour nourrir leurs enfants à l’étranger et même payer des villas pour des petites filles à l’étranger.

Quand vous prenez un Damaro qui a une centaine de camions à Boké en train de piller le pays. Mais ce n’est pas dans notre intérêt nous la grande majorité de la population. Et il faut qu’on se lève et qu’on se batte. Le jour où le FNDC va demander une autre manifestation, je veux voir l’ensemble des responsables du parti dehors. Je l’ai dit et je le répète, un soldat qui se bat pour une cause et qui croit en la cause pour laquelle il se bat ne meurt jamais au front. C’est celui qui ne croit pas qui meurt. Décidez-vous, parce que c’est de notre avenir qu’il s’agit. Quand tu prends chez toi, depuis dix ans d’Alpha, est-ce que quelque chose a changé devant chez toi ? Rien.

Nous vivons neuf ans et demi de pénitence du pouvoir d’Alpha, on est en prison. Les Guinéens sont torturés. J’ai même appris qu’ils sont en train d’organiser des manifestations, qu’ils vont rentrer dans les quartiers pour vous donner de l’argent encore. Pour amener vos enfants à l’école, ils ne veulent pas ça, ils veulent vous donner pour que vous ayez de l’argent pour un jour, après vous avez faim pour retourner leur demander encore à manger, parce qu’ils ont fait de nous des affamés, il ne faudrait pas qu’on accepte ça. Le pays est si riche, nous sommes 12 millions de Guinéens, ces gens-là ils sont cinquante personnes, ils sont en train de grouper sur tout l’argent, on n’a rien ! Levons-nous et battons-nous pour changer ce président-là, et pour ça il faut qu’on défende notre Constitution ».

Maciré Camara