Saikou Yaya Barry de l’UFR : ‘’sous Alpha Condé, la Haute Guinée est la région la plus démunie’’

L’Union des Forces Républicaines (UFR) a tenu ce samedi 5 octobre 2019, à son siège de Matam son assemblée générale hebdomadaire. A cette occasion, l’honorable Saikou Yaya Barry a parlé de sa tournée en Haute Guinée.

Selon lui, la Haute Guinée serait la région la plus démunie de la gouvernance d’Alpha Condé. A cet effet, l’honorable Saikou Yaya Barry dénonce le manque d’électricité et d’infrastructures dans la région.

« Nous sommes dans un pays où tout est parti en lambeau. La région la plus démunie de la gouvernance est la Haute Guinée. J’ai fait l’ensemble des régions, j’ai vu ce qui se passe en Haute Guinée. La pauvreté est partout, il n’y a pas de route. Kouroussa-Dabola, c’est 146 km, tu fais 5 heures de temps. C’est pour vous dire quoi ? On a taxé la Haute Guinée de soutenir un chef qui est devenu président mais aujourd’hui, ils sont les plus malheureux par la gouvernance d’Alpha Condé. Un de mes jeunes a fait un accident à 11 heures du matin à Kankan, tout le monde connait ici Gico. Il fait un accident sur moto à 11 heures du matin, il a été admis à l’hôpital régional de Kankan à 17 heures. Gico n’a pas pu faire sa radio sous prétexte qu’il n’y a pas de courant. Donc, ça veut dire quoi ? Quand tu fais un accident, on ne peut pas savoir ce que tu as si on ne fait pas la radio. Et à Kankan, ils n’ont pas 3 heures d’électricité par jour. Et ça même c’est trop et parce que je parle de l’hôpital, l’hôpital régional de Kankan. La seule chose que je dois vous dire est que le message de Sidya Touré passe très bien en Haute Guinée. Et les gens ont pris conscience qu’il faut un homme pour changer ce pays et je pense qu’ils ont compris que Sidya Touré est la solution. J’ai fait 5 fois le tour de la Haute Guinée avec Sidya Touré, mais le monde qui m’a reçu au siège de notre parti à Kankan, je n’en avais jamais vu. Les jeunes, les femmes ont pris conscience et j’en appelle aussi à la bonne conscience des autres qui restent, qui pensent que Alpha peut faire quelque chose pour eux, il ne peut plus quelque chose pour eux. Ce qu’il n’a pas pu faire de 2010 à 2015, ce qu’il n’a pas pu faire de 2015 à maintenant, il ne peut pas. La raison est simple, il était encore plus jeune en 2010, donc, il allait avoir plus de volonté, plus de capacité de faire quelque chose. Ce n’est pas maintenant où il a 83 ans qu’il peut aider à changer quelque chose ici. Nous savons que nous sommes tous pauvre déjà, mais je vais vous dire ce que j’ai vu en Haute Guinée ça fait pleurer, mais on continue à les tromper. Je dis bien que nous devons nous battre, ceux qui ont compris sont en train de se battre pour prouver qu’Alpha n’a rien fait pour eux, ce n’est pas pour lui qu’ils vont continuer à mourir parce qu’ils sont en train de faire en sorte que les gens soient plus pauvres qu’ils ne le sont actuellement », estime-t-il.

Poursuivant, Saikou Yaya Barry estime que depuis son accession au pouvoir en 2010, le président Alpha Condé n’a pu inaugurer aucune école.

« Je suis arrivé à Siguiri, c’est à mon hôtel que les jeunes venaient pour dire qu’ils démissionnent du RPG et qu’ils rentrent dans l’UFR, parce qu’ils ont appris que le secrétaire exécutif est arrivé là-bas. C’est à mon hôtel que beaucoup de sèrès, je tiens les noms, ont formé des délégations pour venir me voir. C’est à mon hôtel que des directeurs de campagne de certains candidats sont venus me voir pour dire dans l’UFR. Sidya Touré est un guinéen et un bon guinéen. Il aime la terre. Il sait que c’est par l’agriculture, l’électricité, l’éducation de nos enfants que le pays peut se développer. Alpha Condé depuis qu’il est arrivé, donnez-moi une seule école qu’il a inaugurée. Je veux parler de l’école primaire, je ne parle même pas de lycée, je ne parle pas d’université, montrez-nous une seule école où vous avez vu Alpha Condé en train d’inaugurer. Mais des hôtels qu’il n’a pas faits, que des privés ont financés et construits, c’est lui qui inaugure. Des boites de nuit, on a vu ça, c’est à Mandiana, c’est lui qui finance et qui inaugure. Nous sommes d’accord que les hôtels sont biens mais ce sont des privés qui ont construit. Quelle école il a inauguré ? Quelle mosquée Alpha Condé a inauguré en Guinée ? Nous sommes à 90-95 % de musulmans, il est le chef de la Guinée, ce qu’il n’a pas pu faire, regardez l’hôpital Donka, jusqu’à présent incapable. Qu’est-ce que les gens peuvent nous dire. Donc ce que j’ai vu en Haute Guinée, il y a une prise de conscience, les gens ont su qu’il les a berné toute leur vie, il les a trompé toute leur vie, parce qu’ils sont encore plus pauvres qu’ils ne l’étaient avant. Et aujourd’hui, la prise de conscience commence par là-bas. Je vous dis et c’est le jour de le dire que la Guinée va changer vaille que vaille, on se battra pour notre survie », a-t-il ajouté.

