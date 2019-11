Saikou Yaya Barry sur l’attaque du véhicule de Sidya: ‘’aujourd’hui, l’UFR est le parti le plus visé par Alpha Condé »

Présidant l’assemblée générale de l’Union des forces républicaines (UFR), le secrétaire général Saikou Yaya Barry a accusé le gouvernement d’avoir infiltré la manifestation du 14 novembre dernier par des escadrons de la mort. Invitant les militants de l’UFR à rester mobilisés jusqu’à la victoire finale.

« Ils ont infiltré la marche par les escadrons de la mort qui certainement ils ont préparé pour s’attaquer aux leaders. J’ai l’impression qu’Alpha Condé est entrain de décider de faire de notre pays, un pays en chaos. Et nous devons nous lever contre cela. (…) », a déclaré l’honorable Saikou Yaya Barry.

Parlant de l’attaque du véhicule de Sidya, le secrétaire général de l’UFR a d’abord rassuré que tout va bien chez son champion.

« Le président Sidya me charge de vous dire de résister, de mieux vous organiser dans les quartiers. Parce qu’aujourd’hui l’UFR est le parti le plus visé par Alpha Condé qui sait que l’arrivée de Sidya Touré au pouvoir montrera aux Guinéens quelque chose de nouveau, et Alpha Condé ne veut pas de ça de son vivant« .

Elisa Camara

