Saikou Yaya Barry : ‘’un petit groupe s’est accaparé des biens du pays pour aller construire des villas ailleurs’’

Au cours de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Républicaines (UFR) de ce samedi 24 août, à Matam, le député Saikou Yaya Barry n’a pas du tout été tendre avec le Président de la République.

Il a accusé ce dernier de nourrir une rancœur envers les Guinéens. Rancœur qui, selon lui, se démontrerait par les conditions de vie difficiles des Guinéens.

« Alpha Condé a une rancœur contre les Guinéens. Je vous assure que ça se prouve tous les jours par ce qui se passe. Tellement qu’il nous déteste, regardez ce que nous vivons. Et il veut qu’on continue à vivre dans cet état de fait. Mais on va se lever contre ça. Si tu ne plais pas à quelqu’un, aimes toi-même quand-même. On va se lever contre ça ! Il vaut mieux mourir que de laisser ça. On ne peut pas et on ne peut plus ! On ne vit plus ! On finit par être tous des prostitués à tous les niveaux. Ce n’est pas normal. Aujourd’hui, tous le monde est mendiant à quelque degré que ça soit. Tout le monde est devenu mendiant dans ce pays. Un petit groupe s’est accaparé des biens du pays pour aller construire des villas ailleurs, construire des maisons… »

Maciré Camara

