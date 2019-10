Saïkou Yaya remonté contre la convocation de Minkaël Conté : ‘’il faut régler le compte aux indics’’

Lors de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Républicaines (UFR) à son siège de Matam, l’honorable Saikou Yaya Barry a appelé samedi dernier les militants de son parti à se battre pour leur liberté. Cet appel fait suite à une convocation contre un des leurs Minkaël Conté, secrétaire général des jeunes de l’UFR à Kaloum qui est accusé de trouble à l’ordre public.

Colère dans la voix, Saïkou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’UFR n’a pas mâché ses mots.

Selon lui, des anciens partisans de l’UFR, se faisant « indicateurs » sont responsables des arrestations des militants sur le terrain.

« (…) Il faut qu’on se lève et qu’on se batte pour notre survie, pour notre liberté. Ce n’est pas cadeau, on ne nous donnera pas ça cadeau. On veut que ce pays-là change. Des délinquants ne peuvent pas prendre la Guinée en otage et qu’on laisse passer les choses. Il faut qu’on se lève. Arrêtez de pleurnicher, il faut qu’on s’organise et qu’on les empêche et dès maintenant ça doit commencer. Ceux-là qui sont des indicateurs-là, il faut régler leur compte. Ce n’est pas la peine de garder les choses. On ne peut plus attendre. Les jeunes de l’UFR, levez-vous et battez-vous. Arrêtez de dormir. Arrêtez de bavarder. Arrêtez de dormir. Défendons-nous, c’est de notre survie qu’il s’agit », a-t-il affirmé.

À préciser que Minkaël Conté est attendu ce mardi 8 octobre 2019 au TPI de Kaloum.

Maciré Camara