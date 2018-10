Les salaires de 4200 enseignants grévistes ont été gelés en octobre. En novembre aussi…

Le gouvernement Kassory Fofana a mis finalement à exécution sa menace de ne pas payer les enseignants qui ne travaillent pas. La mesure a donc été prise. Hier sur la radio nationale, Souleymane Keita, conseiller à la Présidence de la république, a déclaré que le salaire de 4200 enseignants guinéens a été gelé en octobre, qu’il en sera de même en novembre prochain.

« (…) Les 4200 enseignants dont les salaires ont été gelés en octobre ne seront pas payés en novembre. Le gouvernement ne peut pas leur retirer le droit d’aller en grève mais il est dans son droit de ne pas les payer. C’est le travail qui est payé et non le travailleur. On ne peut pas les licencier mis on peut geler leurs salaires et c’est ce qui sera fait désormais. Tous ceux qui n’ont pas travaillé depuis le 3 octobre dernier ne doivent pas s’attendre à un salaire », a dit M. Keita, précisant que les salaires gelés seront réinvestis ailleurs.

Issa