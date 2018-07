Salve d’applaudissements pour Ouattara qui annonce le transfert du pouvoir à une nouvelle génération en 2020

« C’est important de dire que les générations se renouvellent. La France a aujourd’hui un président qui a 40 ans. Lui qui a 40 ans ne veut pas dire que je suis trop vieux. Mais cela donne à réfléchir. Le Premier ministre de l’Autriche a 31 ans, le Premier ministre de Belgique a 38 ans ».

Le président du Parti unifié RHDP, Alassane Ouattara a annoncé le transfert du pouvoir à une nouvelle génération en 2020. C’était ce lundi 16 juillet 2018, à l’occasion de l’Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP, à Abidjan.

‘’Nous devons travailler ensemble dans la paix et la cohésion pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Nous devons travailler le président Bédié et moi pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération’’ a déclaré Alassane Ouattara. Le président du RHDP a, tout au long de son discours, insisté sur la nécessité pour le parti septuagénaire du PDCI-RDA de rejoindre l’alliance. Car dira-t-il: ‘’Je ne veux pas que le PDCI soit cassé en bloc. La place du PDCI est au RHDP’’.

Après être revenu sur les différentes étapes de la mise en place du RHDP, processus au cours duquel le Parti du président Bédié a répondu présent à toutes les étapes, Alassane Ouattara a qualifié ‘’d’inacceptable’’ la décision du PDCI d’adopter les textes du RHDP après la présidentielle de 2020. Selon le président Ouattara, les incompréhensions au sein de la famille des Houphouétistes n’aura pour conséquence que de conduire la Côte d’Ivoire dans une ère d’instabilité. Chose qu’il estime inadmissible, ce d’autant plus que le pays se remet de longues années de crise. Ce n’est donc pas le moment de se diviser, alors que le pays est sur la voie du développement et de l’émergence, a indiqué le président du nouveau parti unifié RHDP.

S’agissant de la crise qui sévit entre le RDR et le PDCI, Alassane Ouattara a laissé entendre que c’est le résultat de manoeuvres de personnes animées par la volonté et le désir de voir le RHDP se disloquer. ‘’Ceux qui veulent nous diviser, veulent diviser la Côte d’Ivoire. Je les connais. Et nous ne pouvons pas accepter cela.’’, a dit le président Ouattara. Avant de lancer un appel au rassemblement entre le PDCI et les autres partis membres du RHDP. ‘’Si on est ensemble, la Côte d’Ivoire est stable pour des décennies et des décennies. Je demande à mon aîné Henri Konan Bédié que nous devons rester ensemble. Ce mariage pas de divorce’’, a-t-il lancé.

Alassane Ouattara a estimé qu’avec le PDCI, le RHDP a fait de belles choses. Ce qui a eu pour conséquence la victoire aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Ouattara a réaffirmé sa vision d’une Côte d’Ivoire unie et prospère. ‘’Dans la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui, il n’y a plus de place pour ceux qui veulent diviser par l’ethnie, ni la religion. Nous disons non. La Côte d’Ivoire est au travail et je crois en son avenir’’, a affirmé le président du RHDP.

‘’A Bédié et au PDCI, je veux leur adresser un message de dialogue. Nous devons rester ensemble. Nous ne devons pas nous diviser’’, a conclu Alassane Ouattara.

Mediaguinee (Avec Abidajan.net)