Sam Diallo, sélectionneur assistant du Syli U23 : ‘’il nous a manqué la fraîcheur et surtout le temps’’

Le Syli espoir a été éliminé mardi à Conakry par la Côte d’Ivoire sur le score de 2 buts à 1. Cette défaite au stade du 28 septembre met un trait à la participation de la Guinée à la Can U23 en Egypte.

Mamadou Sam Diallo, assistant du sélectionneur de l’équipe guinéenne Souleymane Camara a déclaré lors du point de presse d’après-match qu’il a manqué de fraîcheur et du temps de préparation à son équipe.

« Il nous a manqué la fraîcheur et surtout le temps de préparation. Nous sommes déçus par ce résultat. On avait à cœur de nous qualifier. On a tout donné pour y arriver mais c’est ça le football. Nous n’avons pas su profiter des occasions qu’on a obtenues. Nous sommes déçus pour le public qui s’est massivement mobilisé mais on doit accepter cette épreuve. On avait jusque-là fait un bon parcours en éliminant la Mauritanie et le Sénégal. C’est dommage qu’on s’arrête là « , regrette-t-il.

Mohamed Cissé