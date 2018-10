Secteur de l’eau : les membres de l’association africaine de l’eau renforcent leurs capacités managériales à Conakry

Dans le but de maîtriser le rôle de manager, les responsables de sociétés d’eau et d’assainissement de la sous-région regroupés en association appelée »Association Africaine de l’Eau » ont dans un séminaire de trois jours tenu à Conakry renforcé leurs capacités managériales.

Ce séminaire appelé ‘’Master Class » qui a regroupé les directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs d’exploitation, sous directeurs, chefs de service et délégués du personnel de chaque pays de la sous-région en Guinée, pays qui occupe la vice- présidence de ladite association a permis aux acteurs d’eau de débattre et partager les expériences autour des thématiques liés au leadership du management du secteur d’eau afin de trouver des solutions idoines.

Dans son allocution de circonstance, le Directeur général de la SEG, Mamadou Djouldé Diallo s’est réjoui en ces termes : ‘’C’est un véritable sentiment de satisfaction d’abord par rapport à la qualité de toutes les prestations. Vous avez vu la diversité de ressource humaine que nous avons reçue dans notre pays pendant ces trois jours, des gens venus de tous les horizons, de l’Afrique australe, de l’Afrique centrale, de l’Afrique de l’ouest et de l’est. Et chaque ressortissant par rapport à son vécu a donné une communication assez importante ici sur les différents thèmes que nous avons abordés. Il ya eu des thèmes assez riches qui partent des modèles de schéma institutionnel de nos sociétés d’eaux en passant par la conception et l’élaboration d’un budget dans un service d’eau et d’assainissement aussi le management stratégique de nous les décideurs.’’

Nous avons abordé aussi des thèmes liés à la gestion commerciale, poursuit le DG de la SEG ‘’pour permettre à nos entités d’avoir les meilleurs indicateurs de gestion et aussi permettre vraiment aux collaborateurs de rentabiliser le secteur dont nous avons la charge de la gestion(…) ».

Poursuivant, il a rappelé que ‘’dans le plan d’action de l’association africaine de l’eau dont la Guinée assure la vice présidence, nous avons des programmes de formation répétitif. D’abord, dans moins de trois semaines à Ouagadougou une forte équipe au niveau de la SEG viendra pour un autre programme assez intéressant sur l’eau non facturée. Au-delà de ça, il y a d’autres formations liées à la gestion clientèle qui se font dans d’autres entités. Et enfin, on a le conseil scientifique et technique qui doit se tenir à Djibouti. Donc l’association africaine de l’eau dans sa mission initie souvent des programmes soit en Guinée ou dans d’autres pays.’’

Du côté des participants, le Directeur général de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso, Fréderic François Kaboré a salué l’hospitalité qui leur a été réservé par leurs compatriotes guinéens, avant de rassurer qu’ils repartent de Conakry prêts à relever le défit de manager dans leurs sociétés respectives.

A rappeler que la Guinée est membre de l’Association Africaine de l’Eau depuis 1980.

Elisa Camara

+224654957322