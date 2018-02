Secteur minier : une mission d’évaluation de l’ITIE internationale est arrivée en Guinée

Une mission de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives Internationale (ITIE Internationale) est arrivée très tôt ce mercredi 21 février 2018, en Guinée. Composée du directeur régional de l’Afrique de l’Ouest, Dylan Guard et de la directrice pays Guinée-Côte d’Ivoire ITIE, Gisela Granado, la mission a été accueillie à sa descente d’avion à l’aéroport international de Conakry Gbessia par le directeur exécutif de l’ITIE Guinée, M. Diaby.

Selon la directrice pays Guinée-Côte d’Ivoire, les raisons de la venue de cette mission de haut niveau en Guinée sont claires : ‘’Nous sommes en Guinée pour la préparation de la validation de la Guinée. La validation est une évaluation de la mise en œuvre de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives. C’est pour voir le progrès qui a été fait dans la gouvernance du secteur minier en Guinée. Comme vous le savez, l’ITIE Guinée publie annuellement des rapports sur le secteur minier qui contiennent des informations sur l’octroi des licences, la production, les impôts et la distribution des revenus parmi tant d’autres. Ces rapports sont des bases sur lesquelles nous allons travailler pour évaluer le progrès que l’ITIE a fait ici en Guinée. Et jusqu’ici nous avons vu avec l’évolution de l’ITIE au niveau international et les données dans les rapports nationaux ont aussi évoluées. Nous sommes donc en Guinée pour travailler avec les parties prenantes pour améliorer encore les déclarations et les divulgations sur le secteur miner’’, a déclaré Madame Gisela Granado.

De l’aéroport, cap sur la Primature où le Premier ministre Mamady Youla a eu un entretien à huit-clos avec les missionnaires de l’ITIE internationale. e.

Aux dernières nouvelles, la mission se rendra demain jeudi 22 février dans les locaux du Ministère des Mines et de la Géologie pour échanger avec l’ensemble des acteurs du domaine.

Pour rappel, la Guinée a été admise comme pays candidat à l’ITIE le 27 septembre 2007. Elle dispose du statut de pays conforme depuis le 2 juillet 2014.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30



Commentaires

commentaires