Domaines de l’Etat : c’est parti pour la seconde phase des opérations de constitution des réserves foncières

Comme annoncé récemment par le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrhaimma Kourouma, la seconde phase des opérations de constitution des réserves foncières de l’Etat et d’immatriculation des domaines a été effectivement lancée ce vendredi 30 novembre 2018, à Conakry.

L’évènement s’est tenu dans les locaux de la direction nationale de l’urbanisme et de l’habitat sis à Coleah en présence de plusieurs cadres du département en charge de la Ville ainsi que ceux impliqués dans le processus dont le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Au total huit équipes vont être dépêchées dans les régions administratives du pays pour effectuer le travail sur le terrain. Durant deux mois, ces techniciens en collaboration avec les administrateurs territoriaux vont procéder à l’identification des domaines de l’Etat dans toutes les préfectures de la Guinée.

‘’Ce que nous faisons aujourd’hui est un programme du Président de la République. Il nous a instruit de récupérer ce qui appartient à l’Etat parce qu’à un moment donné on avait des espaces connus comme appartenant à l’Etat non immatriculés non sécurisés donc qui ne présentait administrativement aucun document et la conséquence tout le monde s’est mis à vendre les terres appartenant à l’Etat. Et nous sommes dans cette logique de récupération et de sécurisation. Déjà pendant la première phase nous avons identifié et sécurisé 2199 sites pour une superficie de près de 46 mille hectares. Et pour ce qui est de cette deuxième phase, nous allons continuer sur cette lancée. Désormais quand on a des investisseurs on n’a pas besoin d’aller supplier les coutumiers pour qu’ils nous cèdent un domaine’’, dira entre autres le ministre Kourouma.

De son côté, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général Bouréma Condé a d’abord félicité les cadres du Ministère de la ville pour le travail accompli dans ce cadre et promet la franche collaboration des administrateurs territoriaux pour la réussite de cette mission.

Poursuivant, il a précisé : « Vous savez ce qui se passe à Conakry et à l’intérieur du pays. Le patrimoine foncier de l’Etat est bradé et pour une fois le travail abattu dans le cadre de la sécurisation est concluant. Le ministère de la ville et de l’aménagement du territoire a déjà non seulement identifié mais fixé en termes de coordonnées mais aussi établie les titres fonciers des domaines répertoriés voilà qui mérite salutation et respect de la part des guinéen par ce que ce n’est contre personne mais plutôt pour tout le monde. La récupération est une chose mais la sécurisation est plus difficile et on ne put pas le faire à partir de Conakry ou seulement avec les cadres du département de la ville il faut l’implication des administrateurs territoriaux. Donc c’est pour cela je suis là car depuis toujours les actions du ministère de la ville est en parfaite harmonie et conjugué avec le ministère de l’administration du territoire », a-t-il expliqué.

Youssouf Keita