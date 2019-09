Sécurité frontalière : 24 agents de sécurité outillés en analyse des risques aux frontières

24 agents de la gendarmerie, de la police et de la douane ont reçu leurs attestations de fin de formation sur l’analyse des risques frontaliers. Cette formation qui s’inscrit dans le cadre du projet Blue Sahel est financée par l’union européenne et le Royaume d’Espagne et exécuté par la Guardia Civil espagnol.

Cette session de formation, vise à outiller les agents de sécurité de techniques d’analyse de risque dans le cadre de la surveillance des frontières. Ceci pour lutter contre la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et autres crimes.

La cérémonie de remise qui s’est tenue à l’école de gendarmerie de Sonfonia, dans la commune de Ratoma, a connu la présence de plusieurs officiers et sous-officiers des trois corps concernés.

Pour le Haut commandant de la gendarmerie, le Blue-Sahel, ‘’dans le souci de rehausser les capacités opérationnelles des forces de sécurité guinéennes et réduire la vulnérabilité de nos frontières, la Guinée a bénéficié de l’appui du projet Blue Sahel. Ce projet a exécuté trois modules de formation, l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontalière, les méthodes et techniques de surveillance des frontalières et contrôle de territoire et l’analyse des risques le long des frontalières. Cette formation vient renforcer celles déjà dispensées, permettant d’accroître les capacités d’intervention de nos forces en matière de sécurisation des frontières. C’est le moment pour moi de magnifier au nom de la gendarmerie nationale, à travers ce projet, les aides en équipements afin de mieux surveiller et contrôler le flux migratoire, l’immigration clandestine et toutes les autres activités illicites le long de nos frontières », a dit le général Ibrahima Baldé.

Cette cérémonie de remise de diplômes a connu la présence de l’ambassadeur du Royaume d’Espagne en Guinée qui, dans son discours de circonstance à rappeler ce qui a motivé son pays à accompagner ce projet.

« Ce cours qui est organisé dans le cadre du Blue-sahel est le troisième et il est important. L’Espagne y participe directement, en finançant ces séminaires à travers aussi la participation de l’union européenne. Celui-ci est un stage intitulé analyse des risques au niveau des frontalières, qui est un cours, je dirais de caractère théorique, mais n’oublions pas que la théorie est importante et fait partie de la connaissance qui permet d’appliquer dans la pratique justement, ces connaissances que nous avons apprises dans ce cours. Ce sont des cours intensifs sur les risques au frontières liés au crimes organisés, au trafic de drogue. Toutes choses d’une grande importance pour nos pays et ce n’est pas une chose qui atteint seulement la Guinée, c’est quelque chose de général qui implique tous les pays. L’Espagne est particulièrement sensible à ces questions-là et ces pourquoi elle participe, qu’elle collabore très étroitement avec la Guinée », a dit l’ambassadeur José Consarno Giardiola.

Dans le même cadre, les bénéficiaires de cette formation ont à travers leur porte-parole, remercié les initiateurs et se sont engagés à utiliser à bon escient les enseignements qu’ils ont reçus.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39