Sécurité : le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana préside la sortie de 875 agents de la police

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement a présidé ce vendredi, à l’École nationale de Police et de la Protection civile de Kagbélén, dans la Préfecture de Dubréka, la sortie de la deuxième promotion des agents de police et de protection civile.

Ses agents au nombre 875 ont suivi 9 mois de formation sur la tactique, la transmission et la topographie militaire. Ces nouvelles recrues dont la promotion baptisée Ibrahima Kassory Fofana ont prêté serment ce vendredi pour exprimer leur aptitude à servir la nation guinéenne, devant le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Alpha Ibrahima Keira, des anciens ministres de la Sécurité mais aussi de certains conseillers du Président de la République Alpha Condé.

La sortie de cette deuxième promotion qui intervient une année après la précédente démontre clairement la volonté du Gouvernement, avec l’appui des bailleurs de fonds, de faire davantage de la réforme du secteur de la sécurité une réalité conformément à la vision du Chef de l’État qui fait de cette réforme l’un des objectifs majeurs pour la consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Ces jeunes recrues sont appelées désormais à faire face à l’épineux problème de sécurité tant à Conakry que dans les villes les plus reculées du pays, car ils ont été outillés pour mettre en pratique les nombreux enseignements reçus au profit de la population guinéenne.

Le déploiement de ces jeunes recrues qui doit intervenir très prochainement va permettre de répondre efficacement aux défis de sécurité auxquels le pays est confronté. Le Directeur Général de l’École Nationale de Police et de Protection Civile, a exhorté les agents de police sortants à cultiver les vertus essentielles de leur métier qui ont pour noms, l’éthique qui sous-entend la conformité de leurs actes avec la déontologie morale, l’honneur qui fera d’eux des agents dignes de confiance, le respect des lois de la République pour être des citoyens respectueux des valeurs républicaines et de l’État de droit.

De son côté, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a mentionné que cet événement d’une grande portée pour le pays matérialise l’une des priorités définies par le Chef de l’État, celles de doter les agents publics d’une formation professionnelle de qualité. C’est pourquoi, Ibrahima Kassory Fofana, a précisé que valoriser régulièrement nos ressources humaines dans les unités d’intervention, les adapter à la modernité pour mieux qualifier leurs méthodes opérationnelles constitue la garantie d’efficacité des services de sécurité.

Poursuivant, le Premier ministre, Chef du Gouvernement dira que prenant la mesure du contexte d’aujourd’hui marqué par l’insécurité et la recrudescence de la criminalité urbaine et transfrontalière, ils sont interpellés à être proactifs par des mesures appropriées du renforcement du capital humain des services. Selon, le locataire du palais de la Colombe, la discipline te la rigueur doivent être désormais leur doctrine tout au long de leur carrière professionnelle au regard des enjeux et défis dans autres domaines de la vie de la nation qui ne pourront être adressés que par une garantie de sécurité publique.

Pour finir, le Premier ministre, Chef du Gouvernement a invité les 875 agents de police à être partie prenante des importantes réformes au sein des forces de défense et de sécurité initiées par le Président de la République Alpha Condé.

La Cellule de Communication du Gouvernement