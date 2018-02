Sékhoutouréya : Aboubacar Soumah obtient la mise en place d’une commission… (vidéo)

Le syndicaliste Aboubacar Soumah a répondu mardi à l’invitation du président Alpha Condé au palais Sékhoutouréya. Selon le principal meneur de la grève au sortir de la rencontre, le principe de la mise en place d’une commission de réflexion sur une sortie de crise a été accepté.

Cette commission qui va commencer à travailler dès demain mercredi, est composée des ministres Tibou Kamara et Cheick Taliby Sylla, du Médiateur de la République Mohamed Saïd Fofana et des deux chefs religieux (Elhadj Mamadou Saliou Camara et Mgr Vincent Coulibaly).

Depuis le 12 février dernier, les enseignants de Guinée, à l’appel de la branche dissidente du SLECG pilotée par Aboubacar Soumah, observent une grève générale, réclamant à l’Etat un meilleur traitement.

Yaya Dramé, depuis le palais Sékhoutouréya

