Sékhoutouréya : la directrice du centre de Commerce international soutient l’emploi jeunes

Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a reçu en audience ce lundi, 19 novembre 2018 au Palais Sékhoutouréya, la directrice générale du Centre du Commerce International, Arancha Gonzalez. Les entretiens ont porté sur l’appui de son institution à la Guinée dans le domaine du commerce et de l’agriculture pour l’emploi des jeunes et des femmes.

A sa sortie de l’audience, la directrice générale du Centre du Commerce International a dégagé l’objet de sa visite chez le Président de la République : « Je me suis entretenue avec le Président Condé. Les discussions ont porté sur le soutien que le Centre du Commerce apporte à la Guinée. C’est un soutien qu’il apporte depuis des années et qui s’accentue maintenant dans le domaine des jeunes et des femmes. Notre but, c’est de coopérer en s’alignant sur les objectifs très clairs du Président. C’est pour la transformation de l’agriculture pour l’emploi des jeunes et des femmes. Ce sont les objectifs de la Guinée qui sont d’accompagner les efforts nationaux, participer à la création de l’emploi des jeunes à travers le commerce international ».

Le Bureau de Presse de la Présidence