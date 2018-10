Sékhoutouréya : les sages du Foutah chez le chef de l’Etat

Sékhoutouréya, 31 octobre 2018 – Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a reçu en audience ce mercredi 31 octobre 2018 au Palais Sékhoutouréya, les sages du Foutah.

L’entretien entre le Chef de l’Etat et les sages de la Moyenne Guinée a porté essentiellement sur la crise socio-politique que le pays connait depuis un certain temps.

A l’issue de l’entretien, le porte-parole de la délégation, Elhadj Amadou Kolon Barry, a déclaré : « Dieu merci ! Nous sortons d’une audience avec son excellence M. le Président de la République, le Pr. Alpha Alpha Condé, toute la matinée durant. A ses côtés, il y avait le Premier ministre, le ministre de l’Administration du territoire, le ministre du Tourisme et d’autres personnalités pour nous accueillir. Les sages du Foutah, que nous représentons ici, sont venus au nom du Foutah et au nom de tous les sages de Guinée. Parce que, ce qui nous a fait venir, c’est un problème qui intéresse toute la Guinée. Il faut reconnaitre que depuis quelques temps, ça ne va pas chez nous. Beaucoup d’agitations, beaucoup de petits problèmes. Nous prions Dieu qu’ils ne deviennent pas de grands problèmes. C’est pourquoi nous sommes là. C’est de notre propre initiative. Pas d’invitation. Nous sommes venu en passant par Kindia. Nous avons tous appris les problèmes qu’il y a eu à Kindia. Il y a eu des blessés, des destructions de biens. Il nous a été dit à Kindia, lors de notre passage, que depuis trois semaines, aucun magasin n’a ouvert ses portes, ni aucune boutique. Nous avons trouvé des commerçants, des petits vendeurs, tout le monde assis devant les boutiques. Donc, c’est une pénurie totale. Quand les magasins ne sont pas ouverts, c’est un problème entier. On est directement allé rencontrer Elhadj Mamoudou Camara, imam de Kindia, inspecteur régional des Affaires religieuses, sans le prévenir. Il était très surpris de nous voir à ses portes. Nous n’avons prévenu aucun ressortissant du Foutah à Kindia. Avec Elhadj Mamoudzou Camara, l’accueil a été favorable. Nous avons eu des entretenus avec lui, en imam et sages de Guinée. Nous avons parlé franchement entre nous et il nous a compris, avec respect et nous avons été honorés. Il a promis de rendre compte à tous les sages de la Basse Guinée. Et il nous a promis que la réponse sera prompte et satisfaisante.

Nuitamment, nous avons voyagé sur Conakry et le lendemain matin, nous avons rendu visite au Chef de file de l’opposition, Elhadj Céllou Dalein Diallo.

A la suite de tout ce qu’on a vu à la télévision, nous voulons soutenir la Guinée. Si ce qui est arrivé était arrivé aux honorables Sidya Touré, Téliano, Amadou Damaro, nous serions venus. Ce sont des fils chers de la Guinée. Parce que le peuple doit sauvegarder ses cadres. C’est ceux-là qui sont notre fierté et c’est sur eux que nous comptons pour développer le pays, créer la cohésion et l’entente entre les fils du pays. Nous avons exprimé notre indignation au Chef de file de l’opposition par rapport à ce qui s’est passé et qui pourrait nous créer des problèmes. Heureusement, Dieu aime la Guinée. Chaque fois que c’est perdu, Dieu montre à la face du monde que la Guinée est un pays béni et un peuple béni. Après cette entrevue nous sommes sortis et nous avons rencontré le ministre de l’Administration du territoire qui, pour avoir longtemps servi au Foutah, est notre tuteur à Conakry.

Notre ambition était de rencontrer celui auquel Dieu a confié la destinée du pays. Un pays béni, Dieu le confie toujours à un homme béni. Il faut qu’on se le dise.

Donc, nous avions le programme de rencontrer le Président de la République qui est le père de la nation, qui a la solution à tous les problèmes de la Guinée. Mais le Président de la République étant en mission, il nous a été recommandé de rencontrer le Premier ministre, qui nous a reçus avec tous les honneurs dus à notre rang, sous les instructions du Chef de l’Etat.

Donc, aujourd’hui nous sommes là et notre mission est close. Nous sommes largement satisfaits des échanges qui ont été faits et par la grâce de Dieu, nous allons gérer le reste pour que la Guinée retrouve sa paix, sa quiétude et le développement va continuer dans ce pays par la grâce de Dieu ».

Le Bureau de Presse de la Présidence