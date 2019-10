Sékou Koundouno à la barre : ‘’à la CMIS 5 de Dubréka, ils m’ont mis nu »

A la barre au tribunal de première instance de Dixinn, le coordinateur de Balai citoyen et membre du FNDC, Sékou Koundouno a déclaré qu’il a aussi été arrêté au domicile d’Abdourahamane Sano, la semaine dernière. Déplorant les conditions de sa détention.

« Au niveau de la CMIS 5 de Dubréka. Ils m’ont déshabillé, et ils m’ont mis nu ».

S’agissant de son combat, Koundouno d’indiquer : « je ne céderai à aucune intimidation ».

A rappeler que Abdourahamane Sano, Bill de Sam, Sékou Koundouno, Abdoulaye Oumou Sow, Bailo Barry, Ibrahima Diallo, Mamadou Sano et Mamadou Bobo Bah sont tous poursuivis pour des faits de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l’ordre public.

Elisa Camara, depuis le tribunal de Dixinn

