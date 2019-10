Sékou Koundouno et Abdoulaye Oumou Sow inculpés : le procès s’ouvre demain !

Après le placement sous mandat de dépôt d’Abdourahamane Sano, Bill de Sam, Ibrahima Diallo, Baillo Barry, tous membres de FNDC, c’est autour de Sékou Koundouno et le journaliste Abdoulaye Oumou Sow ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt, ce mardi par le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Dixinn.

Après deux heures d’audition en présence de leurs avocats, Sékou Koundouno et Abdoulaye Oumou Sow ont été inculpés pour des faits de manœuvre et acte tendant à troubler la sécurité publique et provoquer de troubles graves, selon leur avocat Me Salifou Béavogui. Ils ont été ensuite conduits à la maison centrale en attendant leur procès qui s’ouvre demain mercredi au tribunal de première instance de Dixinn.

Pour Me Salif Béavogui, ses clients seront tous libérés dans cette affaire parce que, dit il, ils n’ont commis aucun délit.

Elisa CAMARA