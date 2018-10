Sékou Koundouno rencontre Konaté à Paris : le respect de la Constitution de mai 2010 au menu des échanges…

Lors de son recent séjour en France, le coordinateur de la Cellule Balai Citoyen a eu un entretien avec le général Sékouba Konaté, ex-ministre de la défense nationale et président par intérim de la transition (2009 -2010) dans sa résidence privée, en banlieue parisienne. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cet échange qui a fait 1 heure d’horloge.

Alternance démocratique, pacifique et citoyenne en 2020, le respect de la Constitution de mai 2010 et la lutte contre les velléités des sirènes révisionnistes et la crise qui a secoué la Cour Constitutionnelle, l’apport de la diaspora en termes de plaidoyers et lobbying dans les différentes chancelleries et la mobilisation lors des différents appels à manifestation, la mobilisation et la participation citoyenne des Forces Sociales de Guinée à l’instauration de la démocratie en Guinée ont été entre autres sujets abordés par des deux hommes.

Après les échanges et discussions qui ont duré environ une heure d’horloge, l’ex-numéro 3 du CNDD Sékouba Konaté a invité l’administrateur du Balai Citoyen à rester constant, persévérant et intègre comme il le fait déjà dans ses actions sur le terrain.

De son côté, l’administrateur général de la Cellule Balai Citoyen a dit à l’ancien ministre de la défense nationale qu’il va s’engager avec ses camarades des Forces Sociales de Guinée pour la lutte citoyenne jusqu’à la victoire finale au compte du peuple souverain de Guinée.

Dans la foulée, Sékou Koundouno a réitéré au général Sékouba Konaté qu’il ne fera jamais de la politique dans sa vie et que la plateforme de la société civile qu’il dirige ne favorisera aucun leader.

« En tant qu’activiste assermenté, je précise que la lutte est purement et simplement citoyenne », a-t-il assuré.

C’est dans un climat de fraternité teinté de convivialité que la rencontre a pris fin par des accolades et une main gauche serrée. Une façon de prouver à l’opinion que cette rencontre n’est pas la dernière en vue d’une Guinée forte où le rêve est possible.

Cellule de communication du Balai Citoyen