Le coup de sang de Sékou Savané : ‘’je ne vais pas chez le président. Il n’a qu’à réaliser ce qu’il a dit…’’

Suite à une de ses interventions sur une radio de la place pour rappeler les promesses non réalisées du président Alpha Condé dans la localité de Siguiri, le député uninominal de la ville minière de la Haute Guinée, Sékou Savané a reçu mercredi dernier un groupe de jeunes ressortissants de la ville à Conakry venu lui témoigner son soutien total.

Dans son allocution de circonstance, leur porte-parole, Ousmane Daddy Camara a precisé : ‘’Nous nous sommes mobiliés pour venir rendre visite à notre doyen l’honorable Savané. On est là aujourd’hui pour soutenir l’honorable Savané, pour soutenir sa volonté d’aider la localité de Siguiri. Nous sommes là aujourd’hui pour le soutien, en un mot de Siguiri. La jeunesse de Siguiri s’est réunie pour montrer une seule voix. Pour montrer à tous ceux qui disent que Siguiri n’est pas unie, qu’ils se trompent. Demandez à la jeunesse de Siguiri, de tout bord vous saurez. C’est dans l’union qu’on peut progresser. Aujourd’hui la jeunesse de Siguiri a décidé d’aller de l’avant. On a décidé de défendre ceux qui sont à Siguiri et ceux qui sont ici. La jeunesse a besoin du travail. Nous voulons de l’emploi à Siguiri pour la jeunesse de Siguiri. Aujourd’hui, les jeunes de Siguiri se sentent marginalisés et écartés par certaines personnes. Ils se présentent aujourd’hui comme les interlocuteurs pour le problème de Siguiri, nous disons non, nous disons non. Nous disons non à toute personne qui prône la division de notre ville. Nous disons non à tous ceux qui ont une vision négative pour cette ville pour des intérêts personnels. Nous sommes pour le progrès de Siguiri et des Siguirikas. On soutient l’honorable Savané à 100%. L’honorable Savané a tout simplement demandé de développer Siguiri et c’est normal. Il y a eu des promesses non tenues et on veut réellement savoir où nous en sommes? C’est dans l’intérêt du RPG sincèrement, parce que ça ne peut que valoriser ce parti. Donc je ne pense pas qu’il y ait de problème entre le président Alpha Condé et l’honorable Savané, c’est juste un problème de développement et nous nous soutenons notre député. Nous le soutenons contre vents et marées ».

Après leur avoir réservé un accueil chaleureux, l’honorable Sékou Savané s’est adressé à ses visiteurs en ces termes : ‘’Des frères sont venus me voir pour me dire de ne plus parler à la radio. J’ai dit OK, je ne parlerai plus à la radio, mais à condition que ce que le président a dit, il n’a qu’à les réaliser. C’est tout, il n’y’a pas autre chose ! Depuis que j’ai commencé qui connaît le nom de mon village ici ? J’ai parlé de mon village ici ? (non, répond l’assistance) Est-ce que vous avez entendu le nom de mon village dans ma bouche ? Est-ce que je n’ai pas de village ? (si, répond l’assistance en guise d’acquiescement). Mais je veux parler de la localité de Siguiri. Les habitants de Siguiri ont adhéré au RPG à 75 % à cause de moi. J’ai marché, je me suis rendu à vélo dans les villages lointains pour faire passer les messages du parti. La moto n’est venue qu’après. Nous, nous avons fait Siguiri et tout Mandiana. Les gens sont en train de créer la confusion en parlant de Mandiana sud ou Mandiana-Est, ça ce n’est pas mon problème. Mon problème, c’est quel a été le rôle du comité directeur de Siguiri ? Quel a été le rôle que les membres du comité central de Siguiri ont joués dans la préfecture de Mandiana ? Nous faisions des va-et-vient entre notre préfecture et la préfecture de Mandiana. Et cela malgré la présence du puissant préfet Noumoukè Diallo. Aujourd’hui les gens ont l’impression de ne pas se rappeler de ça ? Ça c’est grave’’.

Poursuivant, l’honorable député ajoute qu’après avoir autant combattu aux côtés du RPG arc-en-ciel, Siguiri attend encore que les promesses faites pour son développement soient tenues. ‘’Tout cela est passé et maintenant nous sommes dans l’attente. Un an, deux ans, trois ans, jusqu’à sept ans, nous sommes dans l’attente. Les gens disent que Savané dit qu’il ne va pas chez le président et que le président aussi ne vient pas aussi chez lui. J’ai dit non. Je ne vais pas chez le président, ça je l’ai dit. Parce que si je vais chez lui et qu’il me crie dessus et que je me tais, ce n’est pas bien pour moi. Donc si je quitte là-bas, je vais mourir. Alors que vous ne voulez pas que je meurs. Et pourtant si c’est insupportable pour moi et que je réponds vous direz que je suis allé insulter le président chez lui. Parce que c’est le seul travail du Guinéen (…) Moi, on m’accuse aujourd’hui et même au temps du général Lansana Conté on m’a accusé. On disait à tout moment que Savané a été arrêté sous prétexte qu’il a insulté le Chef de l’État. Moi, mon éducation, ma religion, ma philosophie ne me permettent pas d’insulter quelqu’un’’, a-t-il affirmé.

Il a terminé en invitant la jeunesse de Siguiri à plus d’unité et à toujours dire la vérité. Car, selon lui, peu importe les conséquences.

Maciré Soriba Camara

+224 628 11 20 98