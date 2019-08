Selon France24, le changement de Constitution s’est invité au repas entre Macron, Condé et Ouattara

VIDÉO. Le président de la République française Emmanuel Macron a-t-il réussi à décourager ses homologues guinéen et ivoirien à changer de Constitutions dans leurs pays pour rester au pouvoir ? Selon James André, envoyé spécial de France24 à la célébration du débarquement de Provence, le sujet s’est invité au repas entre les chefs d’Etat en France le 15 août dernier.

« (…) Alassane Ouattara et Alpha Condé présidents de ces deux pays ont des élections l’année prochaine aussi bien en Côte d’Ivoire d’ailleurs qu’en Guinée et l’un comme l’autre, ces deux chefs d’Etat en sont à la fin de leur deuxième mandat. Les constitutions de leurs pays respectifs leur interdit de se représenter et l’un et l’autre sont actuellement en train de modifier la constitution pour potentiellement revenir sur ces règles, en tout cas se donner la possibilité de se représenter. Il y a un repas évidemment qui était prévu. Sans doute qu’un des thèmes de conversation a été bien ou en tout cas cette modification des constitutions, et probablement les autorités françaises qui en profitent pour ne pas les encourager à le faire », a confié le journaliste qui ne donne pas les conclusions de la rencontre.

Plus loin, le journaliste a rappelé que « Nicolas Sarkozy est invité à cette célébration, François Hollande l’était également il a décliné. En tout cas Nicolas Sarkozy connait très bien les deux hommes. Aussi bien Alpha Condé qu’Alassane Ouattara et c’est peut-être l’occasion de leur montrer qu’il y a une vie après avoir été président de la République ».

Question : qui du duo Alpha Condé-Alassane Ouattara ou Emmanuel Macron a réussi à imposer son argumentaire? La réponse c’est sou peu.

Noumoukè S.