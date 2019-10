Semaine du soldat 2019 : important discours du ministre d’Etat chargé de la Défense nationale

Le 1er novembre prochain, l’Armée guinéenne aura ses 61 ans. A cette occasion, Dr. Mohamed Diané, ministre d’État chargé de la Défense nationale a ouvert la Semaine du soldat 2019. Discours…

Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

Nous voici à la veille du 61ème anniversaire de la création de l’Armée Guinéenne.

Le 1er Novembre 1958, au lendemain de l’accession du pays à l’indépendance, le Gouvernement et les pères fondateurs ont posé les fondements de notre armée, instrument de sauvegarde de la souveraineté nationale.

Depuis cette date, des hommes et des femmes ont consenti d’immenses sacrifices pour accomplir avec dignité et honneur, la mission à eux assignée.

Chaque année, à cette date, l’armée et son peuple commémorent cet anniversaire dans la foulée de celui de l’Indépendance Nationale.

Je voudrais, dès ici, rendre un hommage mérité à ces pères fondateurs, à ces soldats qui se sont sacrifiés et à tous les martyrs qui ont donné leur sang pour que vive notre Nation.

Puisse Dieu accepter leurs sacrifices et leur accorde le repos éternel au paradis.

Officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

Comme nous le savons tous, un anniversaire offre l’occasion de mesurer l’œuvre accomplie en vue d’identifier les acquis et de corriger les faiblesses.

La semaine du soldat que j’ai l’honneur de lancer, est devenue la période qui précède l’anniversaire de la création de l’armée qui a déjà eu ses lettres de noblesse.

Durant une semaine, autorités politiques et militaires, administrateurs et administrés à tous les niveaux, réfléchissent ensemble sur la mission que la Nation a confiée à l’armée.

La Semaine du soldat doit permettre à tous les acteurs de se poser des questions, d’envisager les réponses efficientes sur la capitalisation des acquis et de trouver les nouvelles orientations susceptibles de dynamiser les perspectives.

C’est pour cet objectif que j’ai instruit les organismes de commandement et autres responsables concernés, à passer en revue tout au long de la semaine, en collaboration avec la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées, leurs activités respectives à l’intention du Peuple auquel nous restons redevables.

Cette année, la fête d’anniversaire de l’armée va coïncider avec le déploiement du Bataillon Gangan 5 qui part en mission à Kidal dans le cadre du maintien de la paix au sein de la Minusma au Mali. Nous leur souhaitons bonne chance et plein succès.

Par ailleurs, il faut le dire avec satisfaction : l’Armée Guinéenne s’améliore bien à la lumière de la Réforme du Secteur de Sécurité qui se poursuit sous le leadership du Président de la République, Chef des Armées.

Progressivement, les capacités opérationnelles se renforcent à travers les formations de plus en plus accrues à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. La mise sur pieds et l’équipement d’unités spécialisées pour adapter les forces de défense et de sécurité aux nouvelles menaces sécuritaires est un acquis non négligeable.

Dans cette perspective, l’opérationnalisation du centre d’entrainement aux opérations de maintien de la paix de Samoréya à Kindia est devenue une réalité.

Dans toutes les garnisons, l’amélioration des conditions de vie et de travail des militaires à travers la réalisation de nombreuses infrastructures.

Le Gouvernement est à pied d’œuvre pour la recherche des ressources nécessaires à la relecture et à la mise en œuvre plus rapide de la Loi de Programmation Militaire, adoptée par l’Assemblée Nationale et promulguée en 2014.

Depuis un certain temps, le concept Armée-Nation qui est la vision de l’Armée Guinéenne trouve un meilleur contenu par l’implication du Bataillon du Génie Militaire et des unités de production agro-industrielle dans les actions de développent national.

Officiers généraux, Officiers, sous-officiers et militaires du rang ;

Comme le développement humain, la défense nationale est une œuvre infinie. La route est si longue qu’il reste toujours à faire.

C’est l’occasion, au nom du Chef des Armées, le Pr. Alpha Condé, de vous féliciter et de vous encourager. Car, au bureau, au chantier, à l’atelier, sur le théâtre des opérations, en faction dans la nuit noire, sous les intempéries, vous accomplissez avec loyauté, honneur et dignité vos tâches respectives. La Nation vous est reconnaissante pour vos sacrifices, quelquefois ultimes.

En vous souhaitant joyeux anniversaire par anticipation, je voudrais vous inviter à vous surpasser chaque jour afin que chacun puisse inscrire en lettres d’or son nom sur les meilleures pages de l’histoire de l’Armée Guinéenne.

C‘est sur ces mots d’exhortation que je déclare ouverte, au nom du Président de la République, Chef de l’Etat et Chef des Armées, la semaine du soldat dans la dynamique de l’an 61 de la création de notre vaillante Armée.

Vive l’Armée Guinéenne ; notre fierté ;

Vive le peuple de Guinée.

Vive le Président de la République le Pr Alpha CONDE.

Que Dieu bénisse et protège la Guinée.

Je vous remercie !