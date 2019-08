Showbiz: DJ Arafat décédé ce lundi

DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, né le 26 janvier 1986 à Abidjan est décédé ce lundi 12 août des suite d’un accident de moto. L’accident fatal s’est produit ce 11 août dans la capitale ivoirienne.

Dans un communiqué le ministre de la Culture et de la francophonie a annoncé le décès ce matin à 8h de Arafat Le ministre de la culture et de la francophonie a présenté ses condoléances à sa famille et à tous les mélomanes ivoiriens et entend prendre toutes les dispositions de concert avec le chef de l’Etat pour les hommages et et obsèques à l Artiste et invite tous les mélomanes à la retenue et au calme .

DJ Arafat est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien. Il est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands chanteurs d’Afrique et un ambassadeur du coupé-décalé. Le champion de la chine venait de mettre sur le marché depuis mai dernier un tube baptisé « Moto-Moto ». Ironie du sort c’est un accident de moto qui emporte la star du coupé décalé ivoirien.