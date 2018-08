Ce mardi, dans le journal de 20heures 30 minutes, le président Alpha Condé a nommé Siaka Cissoko, précédemment directeur général de l’intégration africaine au Ministère de la coopération et de l’intégration africaine est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République fédérale du Nigeria et représentant permanent de la Guinée auprès de la CEDEAO.

Yaya Dramé