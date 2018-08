Qui est Siaka Cissoko, nouvel ambassadeur de Guinée au Nigéria ?

Nommé mercredi dernier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République fédérale du Nigéria et représentant permanent de la Guinée auprès de la CEDEAO, Siaka Cissoko, le désormais ancien directeur général de l’intégration africaine, est un homme du sérail. Nous l’avons rencontré vendredi. Le diplomate a bien voulu revenir sur son parcours.

« Mon parcours professionnel a commencé dans le secteur privé où j’ai travaillé de 2002 jusqu’à 2011. Mon parcours dans l’administration publique date de 2012, j’ai travaillé d’abord au Ministère de la coopération internationale comme directeur général chargé de la coordination des affaires extérieures. Donc de Janvier 2012 à décembre 2014 et Janvier 2015, j’ai été chargé de diriger la direction générale de l’intégration africaine au sein de même Ministère. A ce titre, on a eu à coordonner l’activité panafricaine. Comme étant aussi le chef du bureau national de la CEDEAO, nous avons la responsabilité de suivi et la coordination de la mise en œuvre du programme communautaire dans notre pays. C’est à ce titre que nous présidons tous les comités de pilotage des différents programmes qui sont exécutés par la CEDEAO en Guinée. »

Propos recueillis par Yaya Dramé