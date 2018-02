Sidya Touré au siège de l’UFR : ‘’si nous constatons que les élections législatives se préparent dans les mêmes conditions que les communales, nous retournerons dans la rue’’

Après la grogne des jeunes militants de l’Union des Forces Républicaines la semaine dernière au siège national du parti empêchant ainsi la tenue correcte de l’assemblée générale, ce samedi 24 février 2018, le président du parti, Sidya Touré a précisé qu’il soutient les mouvements de colère des jeunes, avant de lancer un avertissement au gouvernement et à la CENI.

‘’Je soutiens les mouvements de soutien qu’ils ont lancé. Nous allons partir dans ce sens parce que les élections nous ont montrées ça malgré toutes les tricheries que nous dénonçons. Et nous allons dire aussi qu’il y a les zones où les responsables du parti n’ont pas bien fonctionnés. Je vais continuer à discuter avec les jeunes pour connaître les résultats finaux. Donc le travail que vous avez commencé, il faut le continuer. Nous allons aussi voir comment convoquer les structures du parti et surtout ceux de l’intérieur du pays afin de restructurer le parti.

Pourquoi l’Union des Forces du Changement (UFR) n’a pas présenté des listes de candidature das certaines circonscriptions du pays lors des dernières élections locales ? Sur la question, le patron du parti déclare :

‘’Partout où nous avons présenté des candidats, nous avons eu des élus sauf dans deux cas à savoir Tougué et Dinguiraye. Ces élections communales ont coûté très cher au parti. Je vous dis, on n’a pas pu présenter la liste dans toutes les communes parce que financièrement ça nous a coûté très cher. Et comme nous, l’argent public n’était pas destiné à nous, il faut reconnaitre qu’ils se battent entre eux mais ils distribuent de l’argent entre eux aussi. C’est notre propre argent qu’on a pris pour faire ce qu’on a fait (…). Donc, on n’a pas eu la possibilité très clairement d’être candidat dans les 342 communes parce que financièrement ce n’était pas supportable. Malgré tout, l’UFR a gagné dans les zones inattendues (…).’’

Plus loin, le président Sidya Touré très amer a lancé un dernier avertissement au gouvernement et à la CENI en ces termes : ‘’Nous allons continuer à nous réformer afin de nous préparer pour les échéances futures. C’est nous qui avons décidé ici en 2013 d’arrêter les manifestations. En 2015, nous avons souhaité calmer le départ pour aller dans les rues mais à l’époque nous ne savions pas que l’arsenal de l’administration allait se diriger contre nous. Alors, nous sommes en train de restructurer le parti pour les élections législatives. Je vais lancer un dernier avertissement solennel, si nous constatons que ces élections législatives se préparent dans les mêmes conditions que les communales, nous retournerons dans la rue. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. La restructuration que nous sommes en trains de faire, c’est pour préparer notre parti à être beaucoup combatif. Donc, préparons nous. Je ne vais plus calmer les jeunes si cette CENI continue à fonctionner comme ça… »

