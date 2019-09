Siège du Rpg : des femmes de la Forêt démentent l’adhésion d’un groupe de femmes forestières à l’UFDG

Dans une déclaration qu’elles ont signée et rendu publique ce dimanche au siège du Rpg arc-en-ciel (parti au pouvoir), les femmes forestières réunies au sein de l’Union des Femmes de la Guinée Forestière pour la Paix et le développement, ont démenti les informations liées à l’adhésion de l’association des femmes de la Guinée forestière à l’UFDG.

Dans cette note lue par l’ancien ministre de l’Environnement Christine Sagno, elles ont indiqué que ces femmes se sont rendues à l’UFDG pour des raisons financières.

« Depuis plusieurs jours, les médias se font l’écho de la démission du Rpg arc-en-ciel et de l’adhésion à l’UFDG d’un groupe de femmes se réclamant de l’Union des femmes de la Guinée forestière pour la paix et le développement. Cette information a été source d’étonnement, d’incompréhension et de déception chez de très nombreuses femmes qui se sont impliquées et qui ont consenti comme un espace d’échange d’expériences et un instrument pour la participation des femmes de la Guinée forestière au développement de cette région en particulier et en général toute la Guinée. (…) Leurs partenaires et admirateurs du moment ne devraient pas trop se réjouir parce que ces femmes sont en transit », dit-elle.

Se déclarant fidèles aux idéaux du président de la République, ces femmes ont à leur tour, affirmé leur soutien à l’adoption d’une nouvelle constitution en Guinée.

« Désormais, regroupées au sein du mouvement des femmes de la Guinée forestière pour le développement et le soutien aux actions du professeur Alpha Condé, nous nous désolidarisons totalement de la décision de démission du Rpg arc-en-ciel initiée de manière unilatérale par des personnes dont la principale motivation est d’ordre matériel et financier », a dit Christine Sagno.

Cette cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant a connu la prestation de plusieurs artistes et la venue de militantes de l’intérieur du pays, qui ont manifesté leur volonté d’accompagner le chef de l’État dans la réalisation de ses projets.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57