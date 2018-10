Siège du RPG: la brigade du parti dans ‘’la dèche depuis 25 ans’’ en colère (source)

Le samedi 13 octobre, l’assemblée générale du Rpg Arc-en-ciel (parti au pouvoir) ne s’est pas tenue comme d’habitude. Dès le matin déjà, l’accès à l’enceinte de la cour avait été interdit aux journalistes.

Selon les raisons avancées par une source proche du parti, l’assemblée aurait été empêchée par la brigade nationale de ladite formation qui réclamerait, une prise en charge de la part des responsables.

D’après notre source, depuis plus de 20 ans, cette brigade nationale évolue aux côtés du président de la République.

« Il y en a qui ont fait 20 ans, qui ont fait 25 ans, jusqu’à présent leur situation n’est pas réglée d’abord. Chaque fois on dit d’attendre et ça fait huit ans maintenant que la situation de la brigade nationale n’est pas encore réglée. C’est pour revendiquer leur entrée dans la fonction publique. S’ils nous ont donné certains programmes, s’ils sont sûrs du programme qu’ils ont dit, s’ils ont respecté l’engagement qu’ils ont dit c’est bon, s’ils ont suivi ce qu’ils ont dit, s’ils font ça c’est bon, mais s’ils ne font pas ça on les suit encore », a expliqué notre source sous le sceau de l’anonymat.

Poursuivant, la source d’ajouter : « Le président a appelé ce matin, on voulait parler avec lui mais comme il y a le ministre de la sécurité qui est là, il a pris l’engagement, il a échangé avec le président de la République donc on attend maintenant, on attend la réponse qu’ils vont nous donner. S’ils font pas ça on continue encore sur ça. Notre revendication, on ne se bagarre pas, on n’insulte pas, on pagaille pas mais on veut revendiquer notre droit maintenant car trop c’est trop. Pendant 25 ans, on suit quelqu’un depuis 8 ans il est président, on le suit encore et notre situation n’est pas réglée est-ce que c’est bon ? Maintenant il faut voir, c’est le moment de revendiquer. Il faut taper le fer pendant qu’il est chaud, s’il est refroidi quand tu tapes il va pas se former ».

Avant que nous ne quittions les lieux, certains membres de la brigade avaient voulu s’en prendre à des journalistes sous prétexte qu’ils étaient venus fouiner.

Maciré Soriba Camara

