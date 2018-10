Siguiri : une femme meurt noyée, fuyant des agents de la SAG

A Siguiri, une femme de 27 ans s’est noyée jeudi à Bouré Tinkinia. Selon un témoin de la noyade, la femme fuyait des agents de la SAG (Société Anglo Gold Ashanti) qui surveillent une gravière relevant du domaine de la société minière.

« Hier, comme d’habitude, on était là pour laver les graviers. Le soir, nous avons eu la visite d’un groupe de surveillants de la part de la SAG. Nous avons pris la fuite et on s’est dirigé vers la fosse qui se trouvait de nous. La femme nous a suivis, malheureusement, elle ne savait pas nager », nous a confié le témoin, qui dit n’avoir pas été en mesure de sauver la dame.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

