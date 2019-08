Siguiri : la foudre tue six personnes

Mardi dernier, dans la soirée, la foudre a tué six personnes, blessé deux autres et causé d’importants dégâts matériels. C’était à Namanah, dans la commune urbaine de Siguiri.

Contacté, le directeur préfectoral de l’hôpital de la ville a confié que « parmi les décédés, il y a 5 fillettes et un petit garçon, les deux blessés sont sous assistance à l’urgence de l’hôpital et les corps sont préparés à la morgue de l’hôpital ».

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

(+22) 622478601