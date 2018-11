Siguiri : l’éboulement dans une mine d’or fait 5 morts et des blessés graves à Sèkè-Korako

Dans la soirée du dimanche dernier, un éboulement s’est produit dans une mine d’or de Sèkè-Korako Situé à 20 km de la commue rurale de Doko. Selon nos informations, cet éboulement a fait 5 morts et 6 autres personnes gravement blessées.

Joint par la rédaction de MEDIAGUINEE, le président de district de Sèkè-korako, Fodé Konaté a confirmé l’information en ces termes : ‘’Ce dimanche 11 novembre 2018, ils m’ont informé que la mine a cédé mais j’étais trop étonné. Ensuite, ils m’ont dit que les hommes sont sous la terre et j’ai dit quoi ? Ils ont répété la même chose. C’est ainsi que nous avons arrêté toutes les activités pour sauver les victimes. On a commencé les travaux de recherche à 16 heures et ce n’est qu’à 19 heures qu’on retrouvé les 5 personnes mortes et les 6 autres blessées gravement’’, a-t-il dit.

Poursuivant, il dira que les victimes ont pour noms : Abdoulaye Sidibé âgé de 27 ans, originaire de Kissidougou fils de Sékou et de Djouba, Mamadi camara âgé de 24 ans, Facely et Djouba Sanouh originaire de Bananikoro cité, Mamadi Diakite marié d’une femme âgé de 27 ans fils de Bandjou originaire de Mandiana, kamba Traoré sans papier d’identification est originaire de kissidougou et la dernière victime c’est Mory Traoré âgé de 25 ans, originaire de Gueckédougou.

C’est dans les environs de 19 heures ce dimanche que les victimes ont été retrouvées, car la profondeur était trop grande. Les chefs des mines dans cette localité ne sont pas restés dans le silencieux.

‘’Nous leur avons dit d’éviter la partie tombée, on a toujours dit qu’on utilise plus les anciennes mines et voici aujourd’hui l’une des conséquences’’, diront-ils.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224 622478601