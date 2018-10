Siguiri : une maison à étage prend feu, des dégâts importants

C’est aux environs de 10 heures qu’un étage a pris feu avec tout son contenu dans le quartier Bananikoro, dans la périphérie de la commune urbaine de Siguiri. Aucune perte n vie humaine n’a été enregistrée mais d’importants dégâts matériels.

« Vraiment, cet incendie me dépasse, ce matin nous avons nettoyé les chambres et entre-temps on est sorti au dehors. Après quelques heures, ma fille m’a dit qu’il y a la fumée. Je suis allé mais cela a trouvé que la tension était forte, donc on ne pouvait pas pénétrer dedans et la maison consumait. Rien n’est sorti. Ma coépouse m’a dit quand même qu’il y avait de la spirale anti moustique. Aidez-nous, notre mari est décédé, on n’a rien, nous sommes devenues des orphelines », a dit l’une des femmes victimes du drame.

Le secrétaire général de la commune urbaine Almamy Tounkara a fait un déplacement sur le lieu du drame.

« C’est vraiment triste. La maison a brûlé, aucun objet n’est sorti. Nous lançons un SOS à l’endroit des personnes de bonne volonté pour venir en aide à la famille sinistrée », plaide-t-il.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

(+224) 622478601