Siguiri : un pont cède et coupe la ville en deux

C’est désormais une épidémie en Guinée. Des ponts tombent comme des feuilles mortes. Après Linsan, Kérouané, Télimelé et Yomou, c’est au tour de la ville de Siguiri, grande agglomération au nord du pays, d’être infectée par cette épidémie.

Un pont vieux de 25 ans a cédé mardi 24 juillet dernier dans la commune urbaine coupant la ville en deux. Le manque de suivi et d’entretien seraient à l’origine de cet effondrement.

Cette vieille construction se trouve dans le secteur Madinakoura relevant du quartier Siguirikoura 1.

« Vraiment, nous sommes inquiets parce que ce pont est trop dégradé, malgré nos multiples interventions devant l’autorité, rien n’a signalé. Vraiment c’est honteux pour Siguiri », s’est plaint Mandén Moussa Keïta, chef secteur de Madinakoura.

Poursuivant son intervention, le responsable local a interprété sur la vétusté de ce pont.

« Depuis 25 ans, ce vieux pont reste comme ça, nous avons tenté plusieurs fois la rénovation mais chaque fois, ça lâche. Là où il se trouve, sa praticabilité n’est plus possible et pourtant plusieurs districts se trouvent derrière ce pont », déplore-t-il.

Il faut retenir que la plupart des routes de la commune urbaine de Siguiri sont dans un état de dégradation avancée. Si rien n’est fait, cette ville aurifère très peuplée risque dans quelques années de s’exposer à un manque criard d’infrastructures routières.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

(00224) 622 47 86 01